Министерство финансов Узбекистана предложило сократить норму беспошлинного ввоза курьерских посылок из-за рубежа в пять раз, следует из проекта указа президента о мерах по сокращению теневой экономики.

Документом предлагается уменьшить с 1 января 2021 года предельную норму ввоза в страну товаров, поступающих в адрес физического лица в международных курьерских отправлениях, не подлежащих обложению таможенными платежами, при первом получении в течение одного квартала с 1000 долларов до 200 долларов и весом брутто не более 10 кг.

Государственному таможенному комитету совместно с Минфином в месячный срок внести в Кабинет министров предложения по снижению ставки единого таможенного платежа, взимаемого при превышении предельных норм ввоза в страну физическими лицами товаров.

Обсуждение проекта продлится до 23 октября.

Напомним, в июле 2018 года стоимость товаров, поступающих физлицам в курьерских отправлениях и не облагаемых пошлиной, была снижена с 1000 долларов в месяц до 1000 долларов в квартал.