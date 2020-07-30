Разработкой вакцины против коронавируса SARS-CoV2 и вызываемой им болезни COVID-19, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), занимаются 177 исследовательских групп. В июне «Газета.uz» уже писала, какими бывают вакцины и чем они отличаются друг от друга.

Сегодня большая часть разрабатываемых вакцин проходит доклинические испытания. К испытаниям на людях-добровольцах перешли 35 разработчиков. И лишь пять препаратов находятся на последней — третьей — фазе клинических испытаний. Рассказываем, чем эти фазы отличаются друг от друга и какие организации подошли к завершающему этапу.

Процесс испытания вакцин-кандидатов

Каждый из этапов разработки вакцин имеет конкретные цели.

После создания вакцины ученые начинают тестировать ее на животных, обычно это грызуны и приматы. Этот этап называется стадией доклинических испытаний. Он необходим для выявления иммунного ответа (реакция иммунной системы организма на вакцину, в результате которой формируется иммунитет) и анализа первичной безопасности препарата. Далее исследователи приступают к клиническим испытаниям.

Первая фаза клинических испытаний — это иммунизация небольшого количества людей для проверки безопасности и выявления необходимой дозировки для получения иммунного ответа.

Вторая фаза клинических испытаний. Здесь иммунизацию получают люди разных возрастных групп. На детей, взрослых и пожилых людей вакцина может действовать по-разному. Эти испытания дополнительно проверяют безопасность и иммуногенность вакцины, то есть её способность вызывать иммунный ответ с развитием иммунитета.

Третья фаза клинических испытаний носит более массовый характер, что необходимо для подтверждения безопасности и эффективности вакцины, в том числе и выявления у людей побочных эффектов. В большинстве случаях испытания проходят на двух группах людей. Одной прививают вакцину, другой вводят плацебо (вещество, заведомо не обладающее никакими целебными свойствами).

На финальном этапе происходит детализированное тестирование. Оно необходимо для того, чтобы убедиться в соответствии вакцины всем критериям.

В среднем вакцина разрабатывается в течение 10 лет. В ускоренном режиме — минимум шесть месяцев. За состоянием здоровья иммунизированной группы нужно наблюдать год-полтора, чтобы выявить побочные эффекты и проверить эффективность препарата.

Кто находится на третьей фазе клинических испытаний

Оксфордский университет (Великобритания)

Оксфордский университет разрабатывает векторную вакцину ChAdOx1 nCoV-19 совместно с компанией AstraZeneca. Клинические испытания первой и второй фазы начались в апреле. В основу вакцины вошел вирус возбудителя простуды у шимпанзе ввиду своей безопасности для людей. При этом человеческий организм принимает его за коронавирус COVID-19.

В испытаниях приняли участие 1077 здоровых британцев в возрасте 18−55 лет. Помимо вакцины-кандидата, волонтеры получали плацебо. Ученые опубликовали результаты исследований первых двух фаз в медицинском журнале The Lancet. В статье отмечается, что вакцина побудила здоровые клетки организма атаковать заражённые вирусом клетки в течение 14 дней. Вместе с тем, антитела смогли нейтрализовать вирус в течение 28 дней.

По сообщению разработчиков, серьёзные негативные воздействия у испытуемых не наблюдались. Среди ожидаемых побочных эффектов перечисляются боль в месте инъекции, покраснение, припухлость, уплотнение и зуд, а также мышечные боли, боли в суставах, усталость, тошнота, головная боль, озноб и лихорадка.





Препарат ChAdOx1 nCoV-19, разрабатываемый Оксфордским университетом. Фото: Sean Elias / Reuters.

Оксфордский университет приступил к третьей фазе клинических испытаний 20 июня. Исследования проводятся одновременно в Великобритании, Южной Африке и Бразилии. Известно, что вакцину протестируют на более чем 8000 добровольцев. Третья фаза испытаний повторяет алгоритм первых двух и должна завершиться в конце июля.

Sinovac Life Sciences (Китай)

Sinovac LS — это китайская исследовательская компания, которая специализируется на разработке и продаже вакцин. На официально сайте компании отмечается, что Sinovac LS имеет 12 патентов в области вакцинных технологий в Китае.

Компания начала разработку инактивированной вакцины CoronaVac в январе 2020 года. Компания провела первую и вторую фазу клинических испытаний в китайской провинции Цзянсу. Две дозы вакцины с интервалом в 14 дней получили 743 здоровых человека в возрасте 18−59 лет.

Предварительные результаты исследований первых двух фаз показали, что препарат безопасен, говорится на сайте компании. CoronaVac приводит к появлению нейтрализующих антител через 14 дней после вакцинации. По сообщению компании, уровень выработки нейтрализующих антител превысил 90%. Препарат не вызвал серьёзных побочных эффектов, однако о деталях Sinovac LS не сообщает.





Вакцина CoronaVac, разрабатываемая китайской компанией Sinovac LS. Фото: Sinovac LS.

В начале июля компания заявила о переходе на третью фазу клинических испытаний, хотя ранее предполагала завершить вторую фазу к концу 2020 года. На данный момент исследования проходят в Бразилии в сотрудничестве с местным разработчиком иммунобиологических препаратов и вакцин Instituto Butantan. Вакцину тестируют на 8870 медиках и добровольцах из Бразилии в возрасте 18−60 лет.

Препарат тестируется на двух группах. Одной вводятся две дозы внутримышечной инъекции CoronaVac с интервалом в 14 дней, другой — плацебо. Первичные результаты будут известны в сентябре. Предполагается, что обработка данных завершится только в октябре.

Moderna (США)

Moderna — это американская биотехнологическая компания, специализирующаяся на разработке лекарств и вакцин на основе матричной РНК. Компания успешно провела первую фазу клинических испытаний препарата mRNA-1273, завершила набор волонтёров на вторую фазу и подготовительные работы к третьей фазе. Клинические испытания проходят при поддержке Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США.

Недавно, компания представила результаты исследований первой фазы клинических испытаний, в которой приняли участие 45 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет. Участников разбили на три группы по 15 человек. Каждый получил по две дозы mRNA-1273 с интервалом в 28 дней. Участники из первой группы получили по 25 мкг препарата, второй — по 100 мкг, а третьей — по 250 мкг.





Штаб-квартира американской компании Moderna в штате Массачусетс. Фото: Алекс Хоган.

Согласно результатам, mRNA-1273 вызвала «быстрый и сильный иммунный ответ» на COVID-19. Выработка антител после первой дозы зафиксирована у всех участников. В целом по утверждению разработчиков, вакцина оказалась безопасной, хоть и вызвала побочные эффекты. Среди них — усталость, озноб, головная боль, миалгия (боль в мышцах) и боль в месте инъекции.

Moderna завершила набор кандидатов на вторую фазу в начале июня. В неё вошли 600 человек, разбитые на две группы по 300 человек в возрасте 18−55 лет и от 55 лет и старше. На данном этапе волонтёры получают две дозы mRNA-1273 в 50мкг или 100 мкг, либо плацебо — с промежутком в 28 дней.

Третья фаза испытаний будет носить более массовый характер. В ней примут участие около 30 тысяч волонтёров, которые получат 100 мкг mRNA-1273. В сообщении компании говорится, что производство вакцины, необходимой для третьего этапа, завершено. При этом Moderna готовится изготавливать 500 миллионов доз в год. Компания также планирует вывести производство mRNA-1273 до одного миллиарда в 2021 году. Испытания третьей фазы начались 27 июля.

Уханьский институт биологических продуктов / Пекинский институт биологических продуктов

Оба института входят в Китайскую национальную биотехническую группу (China National Biotec Group) при Министерстве здравоохранения Китая.

Уханьский институт провел доклинические испытания инактивированной вакцины Vero Cells на двух видах обезьян, трёх видах мышей, кроликах и морских свинках. Первая и вторая фазы клинических испытаний препарата проводились в провинции Хэнань в апреле. В них приняли участие 1120 добровольцев в возрасте 18−59 лет. Их разбили на четыре группы. Испытуемые получали по две инъекции с низкой, средней и высокой дозами вакцины или плацебо.

По сообщению Китайской национальной биотехнической группы, клинические испытания показали безопасность вакцины «без серьёзной неблагоприятной реакции». Информация о побочных эффектах не указывается. У всех участников испытаний отмечен «высокий показатель выработки антител».





Вакцина Vero Cells, разрабатываемая Уханьским институтом биологических наук. Фото: Национальное управление медицинской продукции Китая.

В июне Национальное управление медицинской продукции Китая (China's National Medical Products Administration) выдало разрешение уханьским исследователям на переход к третьей фазе. Испытания пройдут в Китае. Кроме этого, вакцина будет испытываться на 15 тысячах человек в возрасте от 18 лет и старше в Объединенных Арабских Эмиратах. Две группы волонтеров по 5000 человек получат вакцину, оставшиеся 5000 — плацебо.

Напомним, что на прошедшей встрече посла Узбекистана в Китае Бахтиёра Саидова и главы компании Sinopharm Group Лю Цзинчжэня рассматривался вопрос проведения третьей фазы клинических испытаний в Узбекистане. В состав Sinopharm Group входит Китайская национальная биотехническая группа.

На ее официальном сайте сообщается, что вакцина, изготавливаемая Пекинским институтом биологических продуктов, прошла первую и вторую фазы клинических испытаний весной. В них приняли участие 2240 человек.

При этом согласно данным Китайского реестра клинических испытаний, Уханьский и Пекинский институты биологических продуктов вовлечены в разработку одного препарата Vero Cells.

Стоимость вакцин

Как отметило издание Spot.uz, американская Moderna оценивает стоимость одного курса вакцины в 50−60 долларов, или 25−30 долларов за дозу. Предполагается, что по этой цене препарат будет реализовываться в странах с высоким уровнем дохода населения. AstraZeneca оценивает свою вакцину в 3−4 доллара за дозу.

Данные о вакцинах-кандидатах собраны в обзоре ВОЗ в целях информирования. Организация уточняет, что включение того или иного продукта и разработчика не должно рассматриваться как их одобрение или продвижение со стороны международной организации. ВОЗ также отмечает, что принимает разумные действия для проверки точности данных обзора, но не дает гарантий касательно полноты информации и качества, безопасности и эффективности вакцин-кандидатов.