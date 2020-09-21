Узбекистан выразил заинтересованность в совместных испытаниях вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной российским центром «Вектор», после ее регистрации. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В сообщении уточняется, что Роспотребнадзор 21 сентября провел встречу в режиме видеоконференции с Агентством санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения Узбекистана по вопросам борьбы с распространением нового коронавируса, включая разработку вакцины для профилактики COVID-19.

В ходе встречи стороны также обсудили текущую эпидемическую ситуацию в России и Узбекистане и условия снятия введенных ограничений.

В начале сентября директор Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия, первый заместитель министра здравоохранения Баходир Юсупалиев заявлял, что Узбекистан выбирает между участием в третьей стадии клинических испытаний вакцины против коронавируса и приобретением вакцины уже после успешного завершения испытаний.