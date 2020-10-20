Некогда популярный журнал «Здоровье» в советские времена активно вел переписку с одной из читательниц на тему повальной борьбы с алкоголизмом. Женщина написала, что ее мужу от запойного пьянства был прописан препарат антабус, но лечение не продвинулось. Редакция ответила оптимистически: «Если врач назначил антабус, не сомневайтесь, принимайте».

В период пандемии люди уже успели разделиться на «антимасочников», ковид-диссидентов и тех, кто поддерживает предложенные властями меры безопасности. Автор этих строк — ярый сторонник носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Но история с перчатками, пожалуй, может нас объединить. В абсолютном неприятии такой меры.

Тем более, у нас есть перчаточный опыт в супермаркетах, точнее, отсутствие каких-либо точных данных, помогли они снизить заболеваемость или только добавили неудобств во время походов за продуктами. Пока у сторонников перчаток в рукаве лишь один козырь: надевать на руки дополнительную защиту имеет смысл в качестве психологического барьера.

«Помогают ли перчатки в общественных местах бороться с коронавирусной инфекцией? Нет. Регулярное мытье рук обеспечивает большую безопасность против заражения COVID-19, чем ношение перчаток». Это не совет специалиста-вирусолога. Так свое отношение к перчаткам еще в начале пандемии выразила Всемирная организация здравоохранения и по сей день продолжает его придерживаться.

Да, ссылки на рекомендации ВОЗ сейчас у нас, поднаторевших в сетевых ковидных диспутах, вызывают вполне заслуженный скепсис. Но, к примеру, такого же мнения уже давно придерживаются специалисты из Китая. А там, знаете, с общественной дисциплиной все на очень высоком уровне: если скажут в скафандрах космических ходить, то все миллиардное население Поднебесной мигом переоденется.

В противовес мировому мнению некоторые эксперты твердо знают ответ: «Пилите, Шура, Пилите!», продолжая проявлять выдающиеся диалектические способности. К примеру, первый заместитель директора Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия Ботир Курбанов предлагает избавляться от перчаток даже не на выходе из транспорта, а у себя дома. Таким образом, считает специалист, мы не только убережем себя от инфекции, но и поможем городским властям поддержать столицу в чистоте.

Горы использованных перчаток, свисающие из мусорных баков и развеваемые ветром по улицам Ташкента, в один миг превратились в еще один печальный символ неумения городских властей и транспортников работать синхронно и обдуманно. Можно еще попенять на несознательность граждан, но вряд ли проблему можно решить таким увещеванием. Потому как даже самым сознательным оказалось совершенно некуда сбрасывать использованный целлофан

Знаменитая Скарлетт О’Хара из «Унесенных ветром» на возникающие проблемы любила отвечать фразой «Подумаю об этом завтра». Не знаю, знакомо ли руководство Минтранса с творчеством Маргарет Митчелл, но могу предположить, что там буквально следуют заветам главной героини романа. Пресс-служба «Узбекистон темир йуллари» уже заверила, что решит проблему с отходами, заполонившими входы-выходы из метро. Почему об этом нельзя было подумать заранее, остается загадкой.

Сегодня очевидно, что перчаточный режим, введенный на транспорте в Ташкенте, придуман людьми, которые несут на себе тяжкий груз решений малопонятных и сомнительных с точки зрения их общественной полезности. Оказалось, что ремейки истории с туннелями дезинфекции в нашем ковидном мире будут прокручиваться регулярно. А хочется чего-то уже более осмысленного и понятного для всех.

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