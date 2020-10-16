С 19 октября для пассажиров общественного транспорта Ташкента вводится требование ношения не только лицевых масок, но и медицинских перчаток. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.

Решение направлено на предупреждение распространения сезонных инфекций, говорится в сообщении. Новое требование должны соблюдать пользователи метро, автобусов и маршрутных такси.

Проверять соблюдение нового правила будут специальные рабочие группы в составе инспекторы Минтранса и представители правоохранительных органов.