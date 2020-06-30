Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом приняла решение об усилении карантинных ограничений с 1 июля.

Крупные вещевые рынки и торговые комплексы во всех регионах республики будут закрываться по субботам и воскресеньям для проведения санитарно-дезинфекционных работ.

В общественных местах и объектах предпринимательской деятельности граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию в 2 метра и находиться в медицинских масках и перчатках.

На входах в супермаркеты и другие крупные торговые объекты гражданам будут бесплатно выдавать медицинские маски.

На территориях с «красным» и «желтым» уровнями карантина с 07:00 до 23:00 запрещается собираться в общественных местах более трех человек, а с 23:00 до 07:00 гражданам запрещается находится на улице и во дворах многоэтажных домов.

Последний запрет не коснется тех граждан, которым необходимо добраться до медицинских учреждений из-за ухудшения здоровья или беременности, либо выйти в аптеку за лекарствами.

Кроме того, в «красных» и «желтых» зонах в выходные дни сократят передвижение общественного транспорта.

Что касается работы транспорта в целом, в салонах автобусов «исходя из санитарно-эпидемиологических требований» пассажиры будут рассажены с соблюдением социальной дистанции.

Ограничения на передвижение на личном автотранспорте остались без изменений:

в «желтых» зонах — с 06:00 до 22:00

в «красных» зонах — с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00

Граждане, нарушившие данные ограничения, будут привлечены к административной ответственности, говорится в решении спецкомиссии.