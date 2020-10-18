Министерство транспорта Узбекистана ранее сообщило, что с 19 октября для пассажиров общественного транспорта Ташкента (автобусы, метро и маршрутное такси) вводится требование ношения не только лицевых масок, но и медицинских перчаток.

Как отмечалось, мера направлена на предупреждение распространения сезонных инфекций. Это решение вызвало недовольство среди населения.

В воскресенье Минтранс уточнил, что водители, кассиры и кондукторы будут бесплатно выдавать перчатки в общественном транспорте.

При этом Всемирная организация здравоохранения еще в июне на своем официальном сайте отмечала, что не рекомендует населению пользоваться перчатками для профилактики распространения коронавируса. По данным ВОЗ, ношение перчаток может повысить риск инфекции: человек может заразить себя или окружающих, прикоснувшись руками к лицу после прикосновения к зараженной поверхности. Поэтому организация рекомендует в общественных местах, таких как супермаркеты, в дополнение к мерам физического дистанцирования устанавливать дозаторы антисептиков для рук на входах и выходах. Меры, направленные на общее повышение уровня гигиены рук среди населения, могут помочь в профилактике распространения коронавирусной инфекции.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендует населению носить перчатки только при уборке или уходе за больным.

Из-за пандемии коронавируса власти Москвы обязали жителей носить маски и перчатки в общественном транспорте и на вокзалах еще 12 мая. За несоблюдение правила полагается штраф. За пять месяцев их было оформлено более 95,9 тысяч на общую сумму свыше 479,5 млн рублей ($6,1 млн).