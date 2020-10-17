Прочитал недавно новость в сети, о том, что налоговики могут получить право контролировать движении денежных средств на пластиковых картах. Признаюсь честно: я технофоб неисправимый. Но зато сразу же рефлекторно подумал: «контроль — это же по-нашему». Не зря вирусная новость разлетелась по многочисленным блогерским каналам и СМИ.

Столь инновационное предложение видится нам таким родным и естественным. Для наших контролирующих органов креативные идеи по запрету, отслеживанию и мониторингу появляются как по призыву «Горшочек, вари!» из сказки. И остановить этот процесс пока трудно.

В случае с банковскими картами Минфин вроде бы одумался, решил отозвать это новаторское предложение. Но за каждой такой идеей находится неизбывная мысль властей о том, что за простыми людьми всегда нужен глаз да глаз. Чтобы мы ненароком государство не обманули, не спрятали у себя по домам, телефонам, картам или даже мозгам что-то непотребное, неправильное и вредное. И всегда нам обязательно расскажут, что это все придумывается для нашего же блага.

Пока одни ведомства только прощупывают почву для усиления пригляда и контроля, другие уже принимают очередные шаги в этой сфере. Ферганское УВД начнет фиксировать граждан без масок с помощью камер видеонаблюдения. Почему-то есть уверенность, что ферганский опыт вполне может быть расширен по всей стране. Понятно же, что только штрафами и зорким приглядом можно от нас добиться выполнения санитарных норм.

А тут еще и зарубежные «голоса» подкидывают темы для размышления: о том, как Узбекистан приобрел оборудование для фильтрации интернет-трафика. Это уже серьезный уровень «пригляда», не какой-то доморощенный энтузиазм.

Мне, конечно же, могут попенять — люди практически во всем мире сегодня уже привыкли, что за ним следят, их сканируют, берут отпечатки пальцев. Да они и уже не особо по этому поводу раздражаются. Вот разве что Сноуден против. Да и то, наверное, уже сам жалеет, что раздул такой секрет Полишинеля по всему свету.

Есть все-таки одно существенное отличие. За рубежом нынешний тотальный контроль возник уже на базе выстроенной эффективной работы государственных и общественных институтов. Поэтому не доставляет никакого дискомфорта простому обывателю. А если и доставит, то существуют правовые механизмы для защиты от такой назойливости.

В нашем же случае отечественные контролеры пытаются уследить за нами в условиях не работающих, наспех придуманных и неэффективных систем. Долго не будут рассуждать, просто спросите у пользователей системы регистрации IMEI-кодов. Выходит, что пока существуют проблемы их запуска и работы, удобной и незаметной для нас с вами, люди продолжают тонуть в ворохе бессмысленных бумаг и справок по всякому ничтожному поводу. Как следствие — нам всегда предложат обходные пути в виде «серых схем», разных правил для своих и чужих.

Получается, что пока работу государственных институтов под общественным приглядом не отладим, любые затеи с очередным контролем чреваты большими издержками. Но пригляд все-таки за нами нужен. А то ведь обязательно что-нибудь нарушим.

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