Агентство государственных услуг при Министерстве юстиции проанализировало запросы граждан о выдаче справок, поступивших в течение последнего месяца в центры государственных услуг. Минюст предоставил результаты анализа «Газете.uz».

Выяснилось, что за этот период выданы следующие виды справок:

о том, что гражданин стоит или не стоит на учете в психиатрическом диспансере — 39950 справок;

о том, что гражданин состоит или не состоит на учете в наркологическом диспансере — 35066 справок;

о записях актов гражданского состояния — 30609 справок;

о судимости (или отсутствии судимости) — 20714 справок;

о наличии или отсутствии частного жилья на имени гражданина — 5421 справка;

адресно-справочная информация — 981 справка;

о площади места проживания — 12 справок.

Ранее постановлением президента был утвержден перечень из 28 документов, которые с 1 января запрещены к истребованию госорганами и организациями у граждан, а также их выдаче органами самоуправления граждан. Это было сделано для экономии времени, нервов, финансовых ресурсов миллионов граждан и снижения нагрузки на государственные органы и организации, готовящие эти документы, отметила пресс-служба Минюста.

Однако результаты мониторинга показали, что на практике до сих пор встречаются случаи истребования излишних сведений и справок, добавили в министерстве. Документы в основном запрашиваются при приеме на работу.

Например, справка о том, что гражданин состоит или не состоит на учете в психиатрическом или наркологическом диспансере, в большинстве случаев требуется при поступлении на работу в медицинские объединения и учреждения, в органы внутренних дел, а также для получения кредита в коммерческих банках. Для этих целей подобные справки запрошены более чем у 45 тысяч граждан.

«Конечно, в законодательстве есть случаи, когда такие справки можно запросить. Например, перед регистрацией брака, при получении водительских прав и так далее. Однако вне поля зрения некоторых государственных организаций все еще остается тот факт, что отдельные виды справок не обозначены в качестве приложения к основному документу или отменены на основе соответствующих нормативных актов», — говорится в сообщении.

Так, указом президента с 1 сентября отменен порядок запрашивания у граждан справки о судимости/несудимости и адресно-справочной информации. Госорганы получают данные с разрешения гражданина через межведомственное электронное взаимодействие. Несмотря на это, на практике только в сентябре у граждан затребовано около 22 тысяч такого рода справок, отмечается в сообщении.

«Причина проста — государственными органами не завершены в установленные документами сроки работы по интеграции ведомственных систем, в результате чего страдают граждане», — подчеркивает Минюст.

Анализ также показал, что чаще всего справку о наличии или отсутствии на имени гражданина частного жилья запрашивают хокимияты — 1782 справки, органы махалли и поддержки семьи — 1069 справок, органы обороны — 899 справок, органы внутренних дел — 292 справки, органы кадастра — 242 справки, коммерческие банки — 229 справок и органы занятости — 119 справок.

При этом органы кадастра могут направить эту информацию в соответствующую организацию через систему межведомственного взаимодействия, говорится в сообщении.

Министерство юстиции призвало работодателей, хокимияты, отделы кадров, юристов организаций получать информацию и необходимые справки непосредственно у самих ответственных органов, а также напомнило о важности информированности о новшествах в законодательстве, в частности, об изменениях в административных процедурах, а также организации работы в соответствии с законом.