Динамика заболеваемости коронавирусом, как синусоида на воображаемом мониторе, вновь движется вниз, всем своим изгибом демонстрируя осторожный оптимизм дальнейших перспектив нашего карантинного будущего.

Однажды мы уже погружались в атмосферу антиковидной эйфории, когда весной решили, что остановили вирус. Июльский инфекционный удар отрезвил все наше общество. В августе количество новых случаев инфицированных сократилось с 600−700 до 200−300 в сутки. Однако в сентябре динамика снова угрожающе выросла. И вот теперь, судя по официальным данным, она вновь опустилась на отметку в 300 ежедневно заболевших.

Сегодня власти уверяют, что серьезно подготовились — расширили фонд коек для больных, запаслись лекарствами. Обещают, что намного лучше, чем весной. Визиты зарубежных врачей также не прошли даром. Если верить Минздраву (а ведь очень хочется верить), совместными усилиями сейчас держим под контролем число тяжелых инфицированных случаев.

Мировые новости об ужесточении локдауна и росте заболеваемости во многих странах продолжают добавлять тревоги. Временной лаг, который есть у нас в отношении остального мира, по опыту весны составляет около двух месяцев.

Скорее всего, оставшийся октябрь и начало ноября станет определяющим временем для принятия решения, будут ли в стране вводиться новые-старые эпидемиологические барьеры, или мы поймем, что дальнейшие ограничения на передвижение людей — непозволительная роскошь для экономики страны, которая демонстрирует все признаки серьезного спада.

Прогнозы международных финансовых институтов — тому подтверждение. Мантры везде одни и те же: за поддержание на плаву мы должны благодарить прежде всего наших аграриев и гастарбайтеров, восстановивших внутренний спрос. И хорошие цены на золото.

Что еще может правительство добавить в общую динамику роста? В октябре открыли границы для въездного туризма и транспорта. Оба сектора — как танго, которое танцуют обычно вдвоем. Одного нашего решения и красивых программ недостаточно. В свою очередь, зарубежным перевозчикам летать и ездить совсем пустыми накладно. Популярный сервис по поиску авиабилетов Aviasales сообщает об огромном отложенном спросе на поездки в Узбекистан. Но когда он удовлетворится, никто сказать не может.

Остается в этом году одна надежда — на рост внутреннего потребления, то есть на нас с вами. А для нас, скажу я вам, пока мало что изменилось. Нам по-прежнему важно понимать, доверяем ли мы официальной статистике по коронавирусу, или считаем, что она зачастую обусловлена многосложными играми чиновников. А принимаемые карантинные меры часто далеки от заботы о нашем здоровье.

В отсутствии доверия к цифрам, больницам, методам лечения мы продолжаем уповать только на самих себя. Поэтому сами решаем, носить нам маски или нет, какую социальную дистанцию соблюдать и какие принимать лекарства.

И правительство, и каждый из нас с вами до сих пор выбирались из сложной ситуации с ковидом исходя из своего собственного понимания этой задачи. А это, как говорит пресловутый одесский трюизм, иногда могут быть две большие разницы.

Как мне думается, власти и общество сейчас уподобляются пресловутому витязю на распутье. И очень хочется, чтобы направление, считанное с «камня» из сюжета известной картины Васнецова, было нами прочитано сообща, на понятном друг для друга языке, без сотни оговорок и недомолвок.

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