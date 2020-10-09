Узбекистан наряду с другими странами использовал оборудование для фильтрации интернет-трафика американской компании Sandvine, сообщает Bloomberg со ссылкой на трех бывших и пять действующих сотрудников компании и документы.

Блокировка интернета в Беларуси

Ранее это же агентство сообщило, что проблемы с интернетом в Беларуси, которые начались накануне президентских выборов, были созданы искусственно с помощью оборудования, произведенного Sandvine.

Как пишет Meduza, первые перебои в работе интернета в Беларуси начались вечером 8 августа, а на следующий день, одновременно с открытием избирательных участков, граждане стали массово жаловаться на отсутствие доступа к социальным сетям Twitter, Facebook и Instagram, а также мессенджерам WhatsApp, Telegram и Viber, видеохостингу YouTube и другим сервисам компаний Google, «Яндекс» и Mail.Ru Group.

При этом жители других стран сталкивались с проблемой при открытии сайтов в доменной зоне Беларуси .by, и других ресурсов, которые размещены на серверах внутри республики. К вечеру 9 августа интернет в стране перестал работать практически полностью. Через несколько дней его работа немного стабилизировалась.

Президент Александр Лукашенко утверждал, что интернет в стране отключают из-за границы. Однако Bloomberg удалось выяснить, что власти целенаправленно блокируют доступ к интернету с помощью оборудования Sandvine. Компания продала властям Беларуси технику, позволяющую фильтровать до 40% входящего и исходящего из страны интернет-трафика, а также заносить в черный список до 150 миллионов адресов (URL) вебсайтов.

Агентство получило запись конференции, проведенной для сотрудников Sandvine, где руководство признало, что их оборудование может использоваться для блокировок и цензуры. Bloomberg пишет, что технический директор компании Александр Хаванг в ходе конференции признал, что Минск может использовать оборудование компании для блокировки сайтов и мессенджеров. В то же время он добавил, что в Sandvine пришли к выводу: интернет и доступ к определенным материалам на сайтах «не являются частью прав человека».

«Мы не хотим играть в „мировую“ полицию. Мы считаем, что каждой суверенной стране должно быть позволено устанавливать свою собственную политику в отношении того, что разрешено, а что нет, в этой самой стране», — приводит слова Хаванга «Газета.ru» со ссылкой на Bloomberg.

В Sandvine поначалу отказывались комментировать эту информацию, но 15 сентября в официальном заявлении признали, что оборудование компании использовалось, чтобы «помешать свободному распространению информации во время выборов в Беларуси». При этом в компании заявили, что для этих целей в оборудование был встроен некий «сторонний код», а сама блокировка интернета является «нарушением прав человека», поэтому Sandvine разрывает лицензионное соглашение с белорусским оператором связи. ООН в 2011 году действительно признала доступ к интернету базовым правом человека, напоминает Meduza.

Как другие страны используют Sandvine

Bloomberg пишет, что оборудование Sandvine использовалось для цензуры в интернете в более чем 10 странах за последние годы. К этим странам относятся Алжир, Афганистан, Азербайджан, Египет, Эритрея, Иордания, Кувейт, Пакистан, Катар, Россия, Судан, Таиланд, Турция, ОАЭ и Узбекистан, следует из отчетов Sandvine о продажах государственным учреждениям и сетевым операторам — как частным, так и контролируемым правительством.

Функция блокировки сайтов Sandvine позволила странам проводить «политически мотивированную фильтрацию» новостных сайтов и соцсетей и приложений для обмена сообщениями, передает агентство со ссылкой на слова нынешних и бывших сотрудников компании, которые говорили на условиях анонимности. Кроме того, по словам сотрудников и документации, Sandvine продолжала предоставлять обновления и техническую экспертизу многим из этих клиентов.

Sandvine отказалась комментировать конкретные сделки со странами или сетевыми провайдерами, но указала, что технология компании для управления интернет-трафиком, который включает в себя технологии блокирования и фильтрации, «используется для защиты сетей и абонентов каждый день от миллиарда вредоносных интернет-операций, связанных с незаконной и противоправной деятельностью, такими как детская порнография, торговля людьми, терроризм и распространение вредоносных программ». Таким образом, это оборудование является «важным компонентом надежного и безопасного интернета».

В заявлении компании отмечается, что технология «не предназначена для ущемления прав человека или блокирования информации», а наоборот, «фактически призвана гарантировать, что граждане имеют более качественный и лучший доступ к информации во всем мире».

Bloomberg со ссылкой на документы Sandvine сообщает, что в начале сентября Delta Telecom, ведущим интернет-провайдер Азербайджана, «срочно» установил систему для блокировки потокового видео на YouTube, Facebook и Instagram. Представитель Delta Telecom не ответил на просьбы прокомментировать ситуацию.

Отключение социальных сетей произошло в Азербайджане на фоне вооруженного конфликта с Арменией. В результате жители Азербайджана не могли получить доступ к таким вебсайтам и сервисам, как Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter, Zoom и Skype, по данным организации по интернет-мониторингу Netblocks.

В Иордании, по словам одного нынешнего и двух бывших сотрудников, оборудование Sandvine по распоряжению правительства позволило неоднократно отключать доступ к Facebook, WhatsApp и подвергать цензуре сотни сайтов.

В Таиланде оборудование Sandvine использовалось для блокировки сайтов, критикующих королевскую семью.

Узбекистан и блокировка новостных сайтов

В Египте и Узбекистане оборудование Sandvine не позволяло пользователям читать независимые новостные сайты, заявили агентству двое действующих и трое бывших сотрудников компании.

Технический директор неправительственной организации Qurium Media Foundation Торд Люндстром сообщил, что в течение последнего десятилетия фонд помогал независимым СМИ в Египте, Азербайджане, Иордании и Узбекистане.

«Во всех этих странах операторы используют Sandvine для блокировки нескольких независимых медиа-сайтов. Sandvine полностью осведомлен об этом, поскольку наши отчеты находятся в открытом доступе», — заявил он.

Согласно документам, изученными Bloomberg News, Sandvine предоставила странам, включая Египет, Узбекистан, Россию и Афганистан, технологии, которые можно использовать для регистрации информации об истории посещений вебсайтов людьми.

Блокировка сайтов и неполадки с соцсетями

В мае 2019 года Комил Алламжонов, в то время директор Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента, сообщил о восстановлении полного доступа к прежде заблокированным в стране сайтам. В апреле о проблемах с доступом к некоторым веб-ресурсам (Voice of America, Amerika ovozi, BBC Uzbek, Deutsche Welle, Amnesty International, Human Rights Watch, Reporters sans frontieres, Eurasianet.org, AsiaTerra, «Фергана» и другие) заявлял представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. Он призывал власти Узбекистана прекратить блокирование сайтов СМИ.

В конце 2018 — начале 2019 года в Узбекистане на протяжении нескольких месяцев наблюдались проблемы с доступом к Facebook и YouTube. Официальные лица объясняли это обновлением телекоммуникационного оборудования и сменой криптографического ключа Интернет-корпорацией по присвоению имен и номеров — ICANN. Но позже стало известно, что ресурсы на самом деле блокировались.

Летом 2019 года Комил Алламжонов отмечал, что лица, блокировавшие YouTube и Facebook, теперь «сидят в тюрьме». По его словам, таким образом пытались уменьшить поток негативной информации. Он подчеркивал, что отключая интернет, ничего не добиться. Более того, рост популярности VPN (сервис, позволяющий обходить блокировку) открывает доступ ко многим нежелательным ресурсам, разрушая таким образом системы безопасности.

Тем не менее, в начале июля 2020 года снова наблюдались неполадки с доступом к Facebook, а затем — с Instagram. Нормальная работа Facebook начала восстанавливаться с 19 августа.

Осенью прошлого года «Лаборатория Касперского» сообщала о выявлении секретного подразделения СГБ Узбекистана, которое якобы использовало хакерские инструменты, закупало шпионские программы и разрабатывало собственную.