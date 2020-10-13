Республиканский реабилитационный центр по оказанию помощи жертвам торговли людьми предлагается передать в ведение Министерства внутренних дел. С декабря 2018 года центр находится в составе Агентства медико-социальных услуг при Министерстве здравоохранения. Проект постановления Кабинета министров для общественного обсуждения 8 октября опубликовал Минздрав.

Документом с 2021 года планируется увеличить количество мест, выделенных для центра, с 30 до 50 коек. Кроме того, планируется открыть региональные отделения центра в Каракалпакстане, Ферганской и Самаркандской областях на 30 мест каждое.

Жертвы торговли людьми, включая граждан Узбекистана, иностранцев и лиц без гражданства, могут размещаться в реабилитационном центре на срок до 30 дней (при необходимости — до 90 дней, при угрозе жизни и здоровью срок может быть продлен). Помощь каждой жертве трафика будет оказываться на основании индивидуального плана, разработанного по результатам комплексного обследования и оценки здоровья и необходимой помощи.

В декабре прошлого года «Газета.uz» на основе данных МВД писала, что чаще всего жертвами торговли людьми становятся лица женского пола. В 2017 году из 501 человека, пострадавшего от торговли людьми, включая 61 новорожденного ребенка, 303 были женского пола и 198 — мужского. В 2018 году — 147 лиц женского и 103 — мужского пола (из них 41 младенца). В 2019 году жертвами стали 87 женщин, 3 мужчин и 35 детей обоих полов. На торговлю новорожденными детьми приходится 43% всех преступлений, связанных с торговлей людьми. Председатель Сената Танзила Нарбаева отмечала, что 32% соучастников в таких преступлениях — это медработники.

Ранее Государственный департамент США в своем докладе указал, что правительство Узбекистана не в полной мере соблюдает минимальные стандарты для борьбы с торговлей людьми, но предпринимает значительные усилия по улучшению ситуации.

В августе президент Шавкат Мирзиёев принял закон «О противодействии торговле людьми» в новой редакции. В него введены новые понятия, прописаны меры профилактики, порядок идентификации жертвы торговли людьми, в том числе несовершеннолетней, и их права.

Обсуждение проекта документа продлится до 23 октября.