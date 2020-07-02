Правительство Узбекистана не в полной мере соблюдает минимальные стандарты для борьбы с торговлей людьми, но предпринимает значительные усилия по улучшению ситуации, говорится в новом докладе Государственного департамента США (PDF), посвященном этой проблеме в мире.

Доклад был представлен госсекретарем США Майклом Помпео 25 июня. В нем описываются усилия 187 стран и территорий по борьбе с торговлей людьми и принудительным трудом.

«В некоторых странах Центральной Азии правительства имеют давнюю историю принуждения людей к работе в хлопковой промышленности и других отраслях. Значительные усилия Узбекистана по решению этой проблемы устанавливают новые стандарты для других стран региона», — сказал госсекретарь.

В документе отмечается, что усилия Узбекистана включали шаги по решению проблемы использования принудительного труда взрослых во время сбора хлопка в 2019 году, прекращение системного привлечения студентов, учителей и работников здравоохранения, а также разрешение беспрепятственного доступа международным сторонним наблюдателям для мониторинга. Создана Национальная комиссия высокого уровня по противодействию торговле людьми и принудительному труду.

Нацкомиссия создана под руководством председателя Сената и состоит из двух подкомиссий: под председательством министра внутренних дел и под председательством министра занятости и трудовых отношений. Во всех регионах страны созданы региональные комиссии. Введен также институт национального докладчика.

«Тем не менее, правительство не продемонстрировало активизации усилий по сравнению с предыдущим отчетным периодом», — говорится в докладе.

В частности, отмечается, что продолжались случаи принудительного привлечения должностными лицами работников к сбору хлопка, а чиновники, ответственные за это, не понесли уголовного наказания.

«Шестой год подряд правительство привлекает к ответственности меньше лиц, подозреваемых в торговле людьми. Выявлено меньшее количество жертв торговли людьми и не выявлено никаких иностранных жертв торговли людьми. Менее трети приговоров были связаны с тюремным заключением», — говорится в докладе.

По итогам оценки Узбекистан остался во второй категории стран, которые находятся под наблюдением (Tier 2 Watch List). При этом, как отмечается в документе, страну ожидало понижение до третьей категории, но было сделано исключение.

Справка: Tier 2 Watch List — страны, правительства которых, по мнению США, не в полной мере соблюдают минимальные стандарты закона США о защите жертв торговли людьми (Trafficking Victims Protection Act, TVPA), но прилагают значительные усилия для соответствия им. Tier 3 — страны, чьи правительства не в полной мере соответствуют минимальным стандартам TVPA и не предпринимают значительных усилий для соответствия.

По данным доклада, в 2019 году в Узбекистане расследовали 66 дел, связанных с торговлей людьми (123 — в 2018-м и 609 — в 2017 году). К ответственности по обвинению в торговле людьми в прошлом году привлечены 64 человека (230 — в 2018-м и 405 — в 2017 году). Из них 18 приговорены к тюремному заключению, 22 — к домашнему аресту, 19 — к условному сроку, 2 выплатили штрафы и 3 попали под амнистию.

В отчетном периоде было выявлено 95 пострадавших от торговли людьми (208 — в 2018 году, 440 — в 2017-м и 714 — в 2016-м). Из них 90 — женщины и 5 — мужчины. 89 человек стали жертвами сексуальной эксплуатации и 6 — трудовой. Большинство жертв выявлено за границей, 15 — в Узбекистане.

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