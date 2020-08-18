Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 августа подписал закон «О противодействии торговле людьми» в новой редакции. Она вступит в силу через полгода со дня официального опубликования.

Закон дополнен новыми понятиями, в числе которых «торговля несовершеннолетним», «страна происхождения» (государство, с территории которой вывезена жертва торговли людьми либо граждане которой являются жертвами торговли людьми), «жертва торговли людьми» (физическое лицо, пострадавшее от торговли людьми), «принуждение» и другие. Также перечислены основные направления государственной политики в этой области.

В документе определен статус Национальной и территориальных комиссий по противодействию торговле людьми и принудительному труда, национального докладчика, указаны полномочия Кабинета Министров. В число ответственных госорганов включены Генеральная прокуратура и Министерство занятости и трудовых отношений.

В закон введена новая глава, посвященная профилактике торговли людьми. Меры включают в себя проведение постоянного мониторинга, повышение информированности общества об опасных ситуациях, разработку и реализацию образовательных программ в государственных и частных учебных заведениях.

МВД создаст единую информационную базу данных о преступлениях в области торговли людьми. В нее будет вноситься информация о торговцах людьми, жертвах торговли людьми, видах эксплуатации и другие данные. Внесенная информация является конфиденциальной.

Идентификация жертв торговли людьми осуществляется в два этапа. При первичной идентификации получаются, изучаются и оцениваются сведения для принятия решения о признании лица предполагаемой жертвой торговли людьми. При окончательной — принимаются решения о признании или отказе в признании лица жертвой торговли людьми.

Лицо признается предполагаемой жертвой по результатам первичной идентификации в срок не более пяти суток с момента обращения в компетентные госорганы.

Предполагаемая жертва имеет право на временный кров, медицинскую, психологическую, правовую и другую необходимую помощь, а также на услуги бесплатного переводчика. Предполагаемой жертве дается не менее 30 суток для физического и психологического восстановления и принятия решения о сотрудничестве с правоохранительными органами в связи с совершенным в отношении нее преступлением.

Лицо признается жертвой торговли людьми по результатам окончательной идентификации территориальной комиссией. Лицо, признанное жертвой торговли людьми, имеет право на социальную реабилитацию и адаптацию.

Особенности профилактики торговли несовершеннолетними включают в себя:

выявление родителей или лиц, их заменяющих, уклоняющихся от своих обязанностей по воспитанию детей;

выявление семей, ведущих антисоциальный образ жизни, и детей, нуждающихся в госзащите, для оказания им помощи;

мониторинг работы детских домов и родильных комплексов.

Идентификация несовершеннолетней жертвы торговли людьми проводится в специально оснащенном помещении, с использованием технических средств фиксации, в присутствии законного представителя и (или) представителя органа опеки и попечительства, с обязательным участием психолога, с учетом пола, возраста и других особенностей несовершеннолетнего.

Решение о признании несовершеннолетнего жертвой торговли людьми, в том числе предполагаемой, принимается независимо от его согласия, а в отношении достигшего 16 лет — с его добровольного согласия, на основании обращения законного представителя и (или) представителя органа опеки и попечительства.