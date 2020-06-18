Среди преступлений, связанных с торговлей людьми, 43% приходится на торговлю новорожденными. Об этом 17 июня заявила председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана, председатель Национальной комиссии по противодействию торговле людьми и принудительному труду Танзила Нарбаева.

По ее словам, в прошлом году по сравнению с 2018 годом количество преступлений, связанных с торговлей людьми, уменьшилось, однако остается высоким показатель торговли младенцам. В частности, в 2018 году такие правонарушения составили 38% всех преступлений в области торговли людьми, в 2019 году — 43%.

Глава комиссии отметила, что в Сырдарьинской и Хорезмской областях зарегистрировано по 5 случаев торговли младенцами, в Ташкентской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях и в Ташкенте — по 4 случая, в Самаркандской, Ферганской, Наманганской, Андижанской, Навоийской областях — по 3 случая.

В 2019 году подобные преступления совершили 72 лица, из них 62 (86%) — женщины.

«При изучении причин торговли младенцами стало известно, что в 19 случаях это связано с тяжелыми условиями в семье, в 3 случаях — с [необходимостью приобретения] жилья, в 9 случаях — с попыткой скрыть вину, в 10 случаях — с материальной заинтересованностью», — рассказала она.

Танзила Нарбаева указала, что треть соучастников в преступлениях, связанных с торговлей новорожденными (32%), — это медицинские работники.

«В торговле людьми виновата не только женщина или только один человек. Выявляется среда, которая создает условия, стимулирует совершить это. Такая ситуация нехарактерна для узбекского общества. Вот почему мы должны придерживаться другого подхода», — подчеркнула глава Сената.

«Мы будем придерживаться другого подхода, — продолжила Танзила Нарбаева. — Для этого комиссия отдельно изучит ситуацию с торговлей детьми, и мы вновь рассмотрим этот вопрос».

Сенатор также указала, что в Узбекистане и ранее были случаи торговли людьми, но из-за закрытости темы об этом не сообщалось.