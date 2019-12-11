Жертвами торговли людьми в Узбекистане за 11 месяцев текущего года стали 125 человек по 84 случаям. В 2018 году этот показатель составлял 250 человек (123 случая), а в 2017-м — 501 (305). Об этом на пресс-конференции в Ташкенте в среду сообщил начальник Управления противодействия торговле людьми и незаконной миграции Министерства внутренних дел Улугбек Гайназаров.

По данным, полученным «Газетой.uz» в МВД, чаще всего жертвами торговли людьми становятся лица женского пола. В 2017 году из 501 человека, пострадавшего от торговли людьми, включая 61 новорожденного ребенка, 303 были женского пола и 198 — мужского. В 2018 году — 147 лиц женского и 103 — мужского пола (из них 41 младенца). В 2019 году жертвами стали 87 женщин, 3 мужчин и 35 детей обоих полов.

Детей обычно продают женщины, не состоящие в браке, с целью сокрытия факта беременности, а иногда — и с целью обогащения. Встречаются случаи, когда им помогают сотрудники медицинских служб. Покупают детей в основном с целью усыновления. «Можно сказать, нарушается законность усыновления», — сказал Улугбек Гайназаров.

Он добавил, что в борьбе с торговлей людьми Узбекистану поддержку оказывают Управление ООН по наркотикам и преступности, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и Международная организация по миграции. Для повышения квалификации специалистов проводятся тренинги, семинары и лекции с участием экспертов.

Улугбек Гайназаров отметил, что с 2008 года действует Республиканский реабилитационный центр по оказанию помощи жертвам торговли людьми. Он финансируется за счет государственного бюджета. Жертвам оказывается четыре вида услуг: медицинские, юридические, социальные и психологическая помощь.

За 11 лет центр принял более 3000 граждан. Из них 70% было оказано содействие в трудоустройстве, 12% — профессионального обучения, 10% помогли в открытии бизнеса.