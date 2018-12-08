При Министерстве здравоохранения Узбекистан будет создано Агентство медико-социальных услуг. Это предусмотрено указом президента от 7 декабря о коренном совершенствовании системы здравоохранения страны.

В задачи нового агентства вошла реализация единой политики медико-социальной помощи, направленной на совершенствование и координацию медико-социальных услуг, оказываемых престарелым, лицам с инвалидностью и другим социально уязвимым категориям населения.

В ведение агентства из состава Минздрава будут переданы дома-интернаты «Мурувват» и «Саховат», Национальный центр реабилитации и протезирования лиц с инвалидностью, региональные реабилитационные центры для лиц с инвалидностью, санатории и пансионаты для ветеранов войны и труда, республиканские специализированные профессиональные колледжи для лиц с ограниченными возможностями, Республиканская инспекция медико-социальной экспертизы и ее территориальные подразделения, а также Республиканский реабилитационный центр по оказанию помощи жертвам торговли людьми.