Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов 12 октября провел совещание, где в том числе обсуждалось положение в информационной сфере, эффективности работы пресс-секретарей, проблемы и недостатки в их работе с источниками информации.

Как сообщил источник «Газеты.uz» в правительстве, премьер-министр подверг критике председателя Антимонопольного комитета Нажмиддинходжу Шарипова и назвал действия АМК против компании UzAuto Motors популистскими. В том числе отмечалось, что при рассмотрении дела в отношении автопроизводителя специальная комиссия АМК не получила заключение иностранных консалтинговых компаний.

Напомним, со 2 октября в Ташкентском городском административном суде рассматривается жалоба UzAuto Motors о признании недействительным решения специальной комиссии Антимонопольного комитета. Комиссия предписала компании снизить цены на автомобили и сделать перерасчет клиентам.

Автопроизводитель в ответ заявил, что в нынешнем положении снижение цен «не представляется возможным». В компании также назвали заявления АМК популистскими, а его действия — безответственным, заявив, что «реализация разрушительного сценария доведет одного из крупнейших национальных предприятий до банкротства».

На фоне сообщений о критике Антимонопольного комитета интернет-пользователи, включая популярных блогеров, начали также называть себя популистами.

«Мне кажется, многие здравомыслящие граждане этой страны, уставшие из своего кармана кормить кем-то придуманные монополии — „популисты“», — написала Азиза Умарова.

Если Антимонопольный комитет, делающий столько для борьбы с монополиями, считается популистом, «то и я популист», — заявил Отабек Бакиров. Он добавил, что он поддерживает выступающего против монополий депутата Расула Кушербаева, в адрес которого также звучали обвинения в популизме, и «гордится этим».