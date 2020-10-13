Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов 12 октября провел совещание, где в том числе обсуждалось положение в информационной сфере, эффективности работы пресс-секретарей, проблемы и недостатки в их работе с источниками информации.
Как сообщил источник «Газеты.uz» в правительстве, премьер-министр подверг критике председателя Антимонопольного комитета Нажмиддинходжу Шарипова и назвал действия АМК против компании UzAuto Motors популистскими. В том числе отмечалось, что при рассмотрении дела в отношении автопроизводителя специальная комиссия АМК не получила заключение иностранных консалтинговых компаний.
Напомним, со 2 октября в Ташкентском городском административном суде рассматривается жалоба UzAuto Motors о признании недействительным решения специальной комиссии Антимонопольного комитета. Комиссия предписала компании снизить цены на автомобили и сделать перерасчет клиентам.
Автопроизводитель в ответ заявил, что в нынешнем положении снижение цен «не представляется возможным». В компании также назвали заявления АМК популистскими, а его действия — безответственным, заявив, что «реализация разрушительного сценария доведет одного из крупнейших национальных предприятий до банкротства».
На фоне сообщений о критике Антимонопольного комитета интернет-пользователи, включая популярных блогеров, начали также называть себя популистами.
«Мне кажется, многие здравомыслящие граждане этой страны, уставшие из своего кармана кормить кем-то придуманные монополии — „популисты“», — написала Азиза Умарова.
Если Антимонопольный комитет, делающий столько для борьбы с монополиями, считается популистом, «то и я популист», — заявил Отабек Бакиров. Он добавил, что он поддерживает выступающего против монополий депутата Расула Кушербаева, в адрес которого также звучали обвинения в популизме, и «гордится этим».
Sanjar Rajabov
я тоже популист..
Dilshod Khorunov
На этом все и закончится. В кое то веки вышел хоть один смелый чиновник который выступил против монополии, и то загубили на корню. После таких высказываний исход суда предрешен!
Farkhod Yarmukhamedov
Скоро придет проверка и к АМК. Несчастные случаи не произойдут, но могут произойти кадровые “изменения“.
Farrukh Kamolov
Выглядит странно когда в правительстве вместо того чтобы поддержать процесс законного рассмотрения дела и вынесения решения судом, или даже взяв нейтралитет в этом процессе, выступает за интересы хоть и национальной, но коммерческой компании-монополиста УзАвто Моторс. Неужели в правительстве заинтересованы в том чтобы все оставалось также? а как же заявленные изменения? тогда АМК зачем? вот тут работай и тут законы действуют, а тут не работай, не трогай, законы не действует?
Андрей Никифоров
Я “популист“ , против монополии и всех их приспешников
DIII
а что плохого в популизме ? да понятно — он мешает Высшим целям , но у нашей страны нет иной дикларируемой цели кроме блага народа — не значит ли что нужно прекратить делать всё на перекор тем кто говорит о желаниях этого народа ? Может время БЫТЬ самим популистами ? или объявить к чему вы стремитесь , чем жертвуете , раз ваша цель так важна вас и так поддержат
Flyer
DIII
“Популизм — тактика прямого заигрывания с широкими массами народа, раздачи необоснованных обещаний с целью приобрести популярность напр. в предвыборной борьбе“