В Ташкентском городском административном суде 2 октября началось судебное заседание по рассмотрению жалобы компании UzAuto Motors о признании недействительным решения специальной комиссии Антимонопольного комитета Узбекистана от 19 августа, сообщила пресс-служба Верховного суда.

Административное дело рассматривается под председательством судьи Голибжона Давлатова. На первом заседании были установлены личности сторон, разъяснены их права и обязанности.

Выступающая истцом компания UzAuto Motors попросила суд провести судебное заседание в закрытом порядке. Суд в ответ заявил, что вопрос рассмотрения дела в закрытом порядке будет обсуждаться в том случае, если стороны предоставят для рассмотрения документы, требующие засекречивания ввиду отношения к государственным тайнам. В результате ходатайство осталось неудовлетворенным.

В своем выступлении представитель UzAuto Motors заявил, что в процессе проверки Антимонопольный комитет не должен был ссылаться на постановление Кабинета Министров от 28 октября 2010 года (ПКМ-№239). Сторона истца считает, что при формировании цен на производимые UzAuto Motors товары АМК следовало использовать правительственное постановление от 30 марта 2018 года (ПКМ-№249). Представитель добавил, что согласование цен на товары входит в полномочия Наблюдательного совета компании.

Кроме того, автопроизводитель заявил, что спецкомиссия АМК нарушила пункт 18 устава о порядке возбуждения и рассмотрения дела. Сообщается также, что несмотря на то, что компании просила спецкомиссию перенести слушание, ее права в предоставлении письменных заявлений и доказательств были ограничены.

После выступления ответчика в лице Антимонопольного комитета было принято решение о переносе судебного заседания, где будут рассмотрены дополнительные документы, а также запрос компании по поводу проведения закрытого суда.

Следующее заседание состоится 9 октября в 11:00.

Напомним, компания UzAuto Motors обратилась в суд для обжалования решения Антимонопольного комитета. Компании было предписано снизить цены на авто и сделать перерасчет клиентам. В ответ на решение АМК автопроизводитель заявил, что в нынешнем положении снижение цен на авто «не представляется возможным».