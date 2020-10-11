Компания UzAuto Motors решительно опровергла выводы, сделанные по итогам рассмотрения дела в отношении автопроизводителя Антимонопольным комитетом Узбекистана. Об этом говорится в заявлении пресс-службы «Узавтосаноат».

9 октября состоялось очередное судебное заседание по рассмотрению жалобы UzAuto Motors о признании недействительным решения специальной комиссии АМК. Видео процесса можно посмотреть здесь.

UzAuto Motors намерена оспорить решение АМК, «основанное на неприменимых к данному случаю документах и ошибочных расчетах», говорится в заявлении.

Предыстория

Комментируя проходящий процесс, руководитель юридического управления UzAuto Motors Рустам Шаймардонов отметил:

«Мы сожалеем о том, что некомпетентность привлеченных к проверке экспертов АМК привела к глубокому разочарованию части нашей клиентской базы. Поспешные популистские заявления, сделанные в публичном поле, были восприняты десятками тысяч людей как гарантии государства, а оговорка по поводу возможности оспорить решение регулятора в суде осталась в основном незамеченной. Итог: доверие к заявлениям официальных лиц подорвано безответственными действиями комитета».

8 октября UzAuto Motors опубликовала свою позицию «практически по каждому пункту претензий АМК».

«Приверженность интересам клиентов остается приоритетом UzAuto Motors, что, однако, не дает никому права злоупотреблять ею в угоду чьим-либо политическим амбициям. Задача компании — не допустить реализации разрушительного сценария доведения одного из крупнейших национальных предприятий до банкротства, а именно таким видится результат следования рекомендациям АМК. Фактически нас вынуждают вместо того, чтобы перечислить почти триллион сумов в государственный бюджет, распределить его между несколькими десятками тысяч людей, которые приобрели новые автомобили в период карантина», — говорится в сообщении.

UzAuto Motors обвинила делегированных для проверки сотрудников АМК в непрофессионализме, назвав их обвинения абсурдными. Компания задается вопросом, насколько уместно и своевременно в разгар пандемии и экономического кризиса пытаться вогнать в убытки огромный завод, обеспечивающий доходами сотни тысяч семей своих сотрудников и партнеров.

В компании считают, что завод является локомотивом для смежных секторов народного хозяйства, в том числе науки, химической, металлургической и прочих отраслей, обеспечивающих развитие всего государства.

«Насколько необходимо искусственно противопоставлять интересы клиентов UzAuto Motors нуждам 34-миллионного населения республики? Насколько правильно параллельно с разрушением производства лишать государственный бюджет на ежегодной основе почти 5 триллионов сумов, которые жизненно необходимы стране для развития социальной сферы и системы здравоохранения?» — говорится в сообщении.

Компания подчеркнула, что продолжит следовать требованиям закона, «если все это действительно нужно и безальтернативно, и так решит суд».

«Наша компания, как и всегда, будет следовать требованиям закона — в полном сознании того, что мы как минимум сделали все возможное для защиты отрасли и здравого смысла», — резюмируется в заявлении.