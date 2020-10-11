Компания UzAuto Motors решительно опровергла выводы, сделанные по итогам рассмотрения дела в отношении автопроизводителя Антимонопольным комитетом Узбекистана. Об этом говорится в заявлении пресс-службы «Узавтосаноат».
9 октября состоялось очередное судебное заседание по рассмотрению жалобы UzAuto Motors о признании недействительным решения специальной комиссии АМК. Видео процесса можно посмотреть здесь.
UzAuto Motors намерена оспорить решение АМК, «основанное на неприменимых к данному случаю документах и ошибочных расчетах», говорится в заявлении.
Предыстория
- Антимонопольный комитет завел дело в отношении UzAuto Motors
- Какие нарушения выявил АМК в работе UzAuto Motors
- Цены на автомобили UzAuto Motors предписано снизить — депутат
- UzAuto Motors завышала цены на авто в среднем на 10% — АМК
- Снижение цен на авто «не представляется возможным». UzAuto Motors обжалует решение АМК
- UzAuto Motors подала жалобу в суд на решение АМК
- Суд начал рассматривать спор UzAuto Motors и Антимонопольного комитета
Комментируя проходящий процесс, руководитель юридического управления UzAuto Motors Рустам Шаймардонов отметил:
«Мы сожалеем о том, что некомпетентность привлеченных к проверке экспертов АМК привела к глубокому разочарованию части нашей клиентской базы. Поспешные популистские заявления, сделанные в публичном поле, были восприняты десятками тысяч людей как гарантии государства, а оговорка по поводу возможности оспорить решение регулятора в суде осталась в основном незамеченной. Итог: доверие к заявлениям официальных лиц подорвано безответственными действиями комитета».
8 октября UzAuto Motors опубликовала свою позицию «практически по каждому пункту претензий АМК».
«Приверженность интересам клиентов остается приоритетом UzAuto Motors, что, однако, не дает никому права злоупотреблять ею в угоду чьим-либо политическим амбициям. Задача компании — не допустить реализации разрушительного сценария доведения одного из крупнейших национальных предприятий до банкротства, а именно таким видится результат следования рекомендациям АМК. Фактически нас вынуждают вместо того, чтобы перечислить почти триллион сумов в государственный бюджет, распределить его между несколькими десятками тысяч людей, которые приобрели новые автомобили в период карантина», — говорится в сообщении.
UzAuto Motors обвинила делегированных для проверки сотрудников АМК в непрофессионализме, назвав их обвинения абсурдными. Компания задается вопросом, насколько уместно и своевременно в разгар пандемии и экономического кризиса пытаться вогнать в убытки огромный завод, обеспечивающий доходами сотни тысяч семей своих сотрудников и партнеров.
В компании считают, что завод является локомотивом для смежных секторов народного хозяйства, в том числе науки, химической, металлургической и прочих отраслей, обеспечивающих развитие всего государства.
«Насколько необходимо искусственно противопоставлять интересы клиентов UzAuto Motors нуждам 34-миллионного населения республики? Насколько правильно параллельно с разрушением производства лишать государственный бюджет на ежегодной основе почти 5 триллионов сумов, которые жизненно необходимы стране для развития социальной сферы и системы здравоохранения?» — говорится в сообщении.
Компания подчеркнула, что продолжит следовать требованиям закона, «если все это действительно нужно и безальтернативно, и так решит суд».
«Наша компания, как и всегда, будет следовать требованиям закона — в полном сознании того, что мы как минимум сделали все возможное для защиты отрасли и здравого смысла», — резюмируется в заявлении.
Aziz Alimbaev
Банкротство этого завода и открытие дополнительных заводов конкурентов принесет больше пользы народу Узбекистана чем его монопольная, обкрадывающая свой народ деятельность за все эти годы
John Cromwell
Если UzAuto Motors поставить в равные со всеми автопроизводителями условия — то UzAuto Motors естественным образом обанкротится, потому что его продукцию почти никто не будет покупать. У него нет никаких конкурентных преимуществ перед другими, покупателей в нашей стране вынуждают покупать продукцию UzAuto Motors только грабительскими условиями переплаты за авто конкурентов при ввозе из других стран, что аж в 1.5-2 раза становятся дороже машины конкурентов сопоставимого класса.