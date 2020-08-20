UzAuto Motors прокомментировала решение Антимонопольного комитета по делу в отношении компании и сообщила, что будет обжаловать его в суде.

«Стоит отметить, что производство автомобилей является сложным процессом, изучение которого требует достаточного времени. Более глубокое и основательное изучение деятельности „UzAuto Motors“ будет возможно в ходе дальнейшего судебного рассмотрения, правом на которое компания намерена воспользоваться», — говорится в заявлении компании.

Напомним, 19 августа специальная комиссия АМК вынесла решение по делу в отношении UzAuto Motors по признакам нарушения закона о конкуренции. Комитет пришел к выводу, что компания завышала стоимость автомобилей в среднем на 10%. Автопроизводителю было поручено сделать перерасчет клиентам, пересмотреть цены, обеспечить равные условия дилерам и продавать на внутреннем рынке машины, которые не удалось экспортировать.

В UzAuto Motors отметили, что направляли ходатайство в АМК об отложении рассмотрения дела на более поздний срок из-за сжатых сроков для подготовки необходимых материалов. Но, как утверждают в компании, Антимонопольный комитет рассмотрел дело одностороннем порядке, итогом которого стало «решение, основанное на неполных данных».

«Также отметим, что принятое специальной комиссией при Антимонопольном комитете решение не является окончательным, — дальнейшие действия будут определяться исходя из итогов судебного рассмотрения», — подчеркивается в заявлении.

В компании также отметили, что стоимость автомобилей является обоснованной и «в нынешнем положении снижение не представляется возможным».