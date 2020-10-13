Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов 12 октября провел совещание, где в том числе обсуждалось положение в информационной сфере, эффективности работы пресс-секретарей, проблемы и недостатки в их работе с источниками информации.

«Газета.uz» со ссылкой на источник в правительстве сообщала, что премьер-министр подверг критике председателя Антимонопольного комитета (АМК) Нажмиддинходжу Шарипова и назвал действия АМК против компании UzAuto Motors популистскими. В том числе говорилось, что при рассмотрении дела в отношении автопроизводителя специальная комиссия АМК не получила заключение иностранных консалтинговых компаний. Об этом со ссылкой на собственные источники также написал Kun.uz Алишер Рузиохунов.

На фоне этих сообщений интернет-пользователи, включая популярных блогеров, начали называть себя популистами и использовать соответствующие хэштеги.

Пресс-службы Антимонопольного комитета и Кабинета Министров днем прокомментировали публикации СМИ. На ситуацию также отреагировал директор Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Асаджон Ходжаев.

Антимонопольный комитет

В сообщении Антимонопольного комитета говорится, что вопросы, которые обсуждались на селекторном совещании под председательством премьер-министра, были интерпретированы неверно.

Совещание было посвящено вопросам своевременной и качественной реализации проектов и мероприятий, определенных указом президента от 5 октября «Об утверждении стратегии „Цифровой Узбекистан-2030“ и мерах по ее эффективной реализации» (УП-6079).

«Встреча не была посвящена деятельности Антимонопольного комитета. На ней не заслушивались ни доклад председателя комитета Наджмиддинходжи Шарипова, ни специальная информация по вопросу UzAuto Motors», — говорится в сообщении.

Одной из основных тем собрания была информационная политика государственных органов, эффективность работы пресс-секретарей, обеспечение открытости и прозрачности в работе со СМИ, отметили в комитете.

На встрече премьер-министр высказал свое мнение о работе, проводимой в настоящее время госорганами в указанных областях, и привел множество положительных и критических примеров, говорится в сообщении.

«В частности, по продолжающемуся судебному процессу между Антимонопольным комитетом и UzAuto Motors было предложено не торопиться с вынесением решения и по возможности работать в сотрудничестве с международными консультантами и принимать во внимание в том числе и их изучения», — указали в АМК.

«Имелось в виду, что руководители госорганов в общении со СМИ должны опираться на обоснованные и доказанные аргументы, в противном случае есть вероятность, что эти действия могут выглядеть популистскими», — отметили в комитете.

Кабинет министров

На запрос «Газеты.uz» сотрудник пресс-службы премьер-министра Бекзод Хидоятов по телефону сообщил, что представители СМИ не присутствовали на совещании.

«СМИ не связывались с пресс-службой для проверки подготовленной к публикации информации. Тем не менее, соответствующее законодательство предусматривает, что журналист должен проверять точность материалов, которые он готовит, и предоставлять объективную информацию», — отметил он.

Бекзод Хидоятов заявил, что «заявления, указанные в публикации, не совсем соответствуют действительности».

«Потому что к вопросу подошли односторонне. Распространение информации, поддавшись эмоциям, на основании слухов — признак непрофессионализма. Похожая ситуация наблюдалась и с хокимом [Ташкента Джахонгиром Артыкходжаевым]», — сказал представитель пресс-службы.

Он также добавил, что встреча не была посвящена деятельности Антимонопольного комитета.

«Читая пост (имеется в виду пост журналиста Kun.uz Алишера Рузиохунова) и оставленные под ним комментарии, у меня возникла мысль, не ставил ли автор целью спровоцировать среди пользователей социальных сетей разные споры и недопонимание, вызвать недоверие к главе правительства среди населения», — сказал Бекзод Хидоятов.

Он выразил надежду, что журналисты и блогеры сделают соответствующие выводы из ошибок, будут осознавать вес каждого использованного слова и силу мысли, а также публиковать информацию только после тщательного изучения.

«Если подобная ситуация повторится в будущем, мы обратимся в соответствующий орган с просьбой о правовой оценке ситуации», — заявил представитель пресс-службы премьер-министра.

АИМК

Директор Агентства информации и массовых коммуникаций (АИМК) Асаджон Ходжаев прокомментировал ситуацию у себя на странице в Facebook. Как участник совещания он выразил удивление интерпретацией фактов.

«На совещании говорилось об открытости госорганов, активизации деятельности пресс-служб, о необходимости диалога руководителей со СМИ и общественностью, и при этом понимать ответственность за различные непродуманные заявления „по резонансным вопросам“ в угоду конъюнктуре», — отметил он.

«В качестве примера было приведено „громкое“ заявление руководителя Агентства по борьбе с коррупцией о якобы завышенной статистике, которое просто „взорвало“ все информационное пространство, а также „известное“ заявление Антимонопольного комитета о необходимости возврата средств за приобретенные автомобили», — написал Асаджон Ходжаев.

На собрании был приведен пример этих двух случаев и была «отмечена необходимость взвешенного подхода при таких резонансных заявлениях», отметил он.

«В случае якобы завышенной статистики — изучение порядка сбора и обобщения данных, основание для включения в статистику и т. д. , провести консультации с врачами-специалистами в конце концов. То же самое и в случае с Антимонопольным комитетом — такие расчеты должны были быть подтверждены аудиторскими компаниями для исключения сомнений в объективности и с привлечением зарубежных мировых консультантов. Иначе это будет просто популистским заявлением. Однако в данном случае этого проведено не было», — указал глава АИМК.

Директор агентства заявил, что это был один из рабочих моментов собрания «как иллюстрация ответственности руководителей при подготовке публичных заявлений». Как и пресс-службы АМК и Кабмина, он отметил, что отдельного совещания по Антимонопольному комитету и выступления его руководителей, «какой-то критики по данному вопросу» не было.

«Учитывая изложенное, странно видеть публикации в СМИ, основанные на пересказе впечатлений третьих лиц, размещенных в сети интернет», — написал Асаджон Ходжаев.

«Ответственности блогера за публикацию своих личных мыслей не имеется, но СМИ при публикации различной информации из соцсетей все-таки обязаны перепроверять ее на достоверность, так как они несут совместно с источником информации ответственность за ее достоверность», — отметил он.

Глава агентства призвал СМИ «воздержаться от распространения непроверенной, недостоверной информации и в своей деятельности следовать и с ответственностью относиться к действующему законодательству страны».

Отметим, что публикация информации об обсуждениях за закрытыми дверями на основе цитат участников этих совещаний — нормальная практика в мировых СМИ, особенно когда обсуждение представляет интерес для широких слоев населения.