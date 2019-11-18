Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев в воскресенье встретился с сотрудниками редакции Kun.uz для обсуждения ситуации, сложившейся после появления аудиозаписи, на которой глава администрации города угрожает журналистам издания.

Как сообщает сайт, «в ходе беседы были обсуждены вопросы, связанные с хокимиятом города и редакцией издания, а также возникшие проблемные вопросы».

«Мы хотели бы официально сообщить вам, что в результате этого разговора все разногласия между командой сайта и руководством хокимията столицы были урегулированы. Стороны достигли взаимопонимания и компромисса», — отмечает Kun.uz.

Редакция сайта удовлетворена комментариями хокима Ташкента по данной ситуации. Издание также поблагодарило коллег-журналистов и блогеров за их активную поддержку.

В то же время Kun.uz попросил их в дальнейшем не обсуждать этот вопрос: «Не хотим, чтобы этот конфликт, затрагивающий только интересы двух сторон, использовался в качестве оружия на пути узких интересов разных политических сил и отдельных лиц», — говорится в сообщении.





16 ноября распространилась аудиозапись, на которой хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев оскорбляет и угрожает физической расправой журналистам. На ситуацию отреагировали партии, Агентство информации и массовых коммуникаций, блогеры, журналисты. Генеральная прокуратура Узбекистана заявила, что изучает аудиозапись.

В воскресенье Kun.uz сообщил, что угрозы хокима были высказаны в адрес журналистов издания на следующий день (15 августа) после конфликта журналистов издания и уже бывшего заместителя хокима Алмазарского района Абдурасула Вахабова. Сайт также заявил, что располагает полной версией аудиозаписи с хокимом Ташкента и готов предоставить Генпрокуратуре для изучения.