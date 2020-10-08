Министерство здравоохранения Узбекистана выступило с заявлением по поводу альтернативной статистики по коронавируса в Самаркандской области, которая была озвучена директором Агентства по противодействию коррупции Акмалом Бурхановым.

Глава агентства сообщал, что если по статистике Минздрава в Самаркандской области на 5 октября проходили лечение 143 пациента с коронавирусом, то по данным агентства реальная цифра составляет 1155 пациентов.

«Зачем нужно в 10 раз (на самом деле 8 — ред.) уменьшать [статистику]? Возможно, это не коррупция. Мы должны изучить причины. На примере Самаркандской области я могу сказать, что такая ситуация во всех областях. То есть мы хотим комплексно изучить и статистику, и выплаты медработникам, и тендеры, и государственные закупки, и, самое главное, родственные связи [на госслужбе]», — заявил он.

После публикации заявления «Газетой.uz» агентство опубликовало опровержение, несмотря на то, что Акмал Бурханов озвучил данные на пресс-конференции, которая транслировалась в реальном времени на официальной странице агентства в Facebook.

В сообщении отмечается, что мнение главы агентства не является основанием для интерпретации озвученной им информации как альтернативной статистики по COVID-19.

«Согласно изучению, 136 пациентов в настоящее время проходят лечение от коронавируса в Самаркандской области, а остальные проходят лечение от ОРВИ, пневмонии и других заболеваний. В связи с этим после изучения предоставленной информации общественности будет предоставлено официальное заявление агентства», — отмечается в сообщении.

«Минздрав не заинтересован в сокрытии статистики по коронавирусу»

В пресс-службе Минздрава заявили, что министерство не заинтересовано в сокрытии статистики по коронавирусу. Статистика COVID-19 ведется на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и включает только пациентов, заболевание которых подтверждено специальными лабораторным исследованиям (ПЦР-тестом), включая результаты анализов, проведенных в негосударственных медицинских учреждениях, говорится в заявлении.

«Пациенты с наличием отдельных симптомов, подозрением на коронавирус, но без подтвержденной инфекции, а также пациенты с пневмонией или острой респираторной инфекцией, либо с подозрением на них, естественно, не включаются в общую официальную статистику», — отметили в Минздраве.

В министерстве также сообщили, что с наступлением осеннего сезона, когда наблюдается рост сезонных респираторных заболеваний, распространение различных вирусных заболеваний среди населения также приводит к увеличению числа пациентов в медучреждениях.

«Такие пациенты проходят лечение в инфекционных больницах и распределительных центрах в ряде регионов страны, а также во временных больницах COVID-19, в том числе в Самаркандской и Андижанской областях», — говорится в заявлении.

В Самаркандской области функционирует 41 больница на 11763 койко-мест для жителей 14 районов и 2 городов. Для лечения пациентов с коронавирусом и изолирования пациентов с подозрением на COVID-19 организовано 2950 койко-мест. В этих медучреждениях налажено стационарное лечение пациентов с подозрением на коронавирус, но с неподтвержденными лабораторными анализом ПЦР (в том числе сезонными инфекционными респираторными заболеваниями с аналогичными клиническими симптомами), отдельно от пациентов с другими заболеваниями.

«На 7 октября в области проходят лечение 136 пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция, подтвержденным на основе рекомендаций ВОЗ. Это соответствует официальной статистике, предоставленной министерством», — подчеркнули в Минздраве.

В заявлении отмечается, что озвученная альтернативная статистика приведена без анализа общей статистики по коронавирусу и числа пациентов с подозрением на COVID-19 или имеющих сезонные респираторные заболевания.

Минздрав призвал общественность не распространять неподтвержденную информацию, «которая становится причиной неуместной путаницы, а также высказывать мнения только на основе официальных данных».

Отметим, что согласно официальной статистике 6 и 7 октября в Самаркандской области не было зарегистрировано ни одного нового случая коронавируса и случаев выздоровления.

Ранее «Газета.uz» писала, что официальная статистика по коронавирусу, публикуемая Минздравом, может быть недостоверной. Министерство перестало давать развернутую статистику по регионам, а также указывать пол, возраст, инициалы имен и место проживания (лечения) умерших пациентов с COVID-19. Это произошло после публикации в издании Daryo.uz материала о «выздоровлении» пациентов за 2−3 дня. После критики Минздрав вернул статистику по регионам, но исключил раздел смертности.

Более того, Минздрав до сих пор не учитывает число пациентов с коронавирусом, которые лечатся на дому, а также не включает в статистику больных пневмонией. Для сравнения Казахстан ведет статистику по пневмонии с признаками COVID-19.

Ранее «Газета.uz» сообщала, что июльский показатель смертности в Узбекистане превысил средний уровень для этого месяца за предыдущие четыре года на 26,4%, в Ташкенте — почти на 166%, в Ташкентской области — на 43,8%, в Навоийской области — на 51,7%.

Редакция с 9 сентября направила несколько запросов в пресс-службу Министерства здравоохранения с просьбой прокомментировать причины роста смертности, а также в Агентство по санитарно-эпидемиологическому благополучию и штаб по борьбе с COVID-19 предоставить информацию о количестве проводимых тестах, но не получила ответы. Daryo.uz также не может получить разъяснение касательно «выздоровления» пациентов за 2−3 дня, а также порядка публикации случаев смерти от COVID-19.