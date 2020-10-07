Директор Агентства по противодействию коррупции на пресс-конференции во вторник привел альтернативную статистику COVID-19 в Самаркандской области.

Как сообщило Министерство здравоохранения, по состоянию на 23:00 5 октября в Самаркандской области выявлено 2160 случаев коронавируса, выздоровело 2017 пациентов, то есть на сегодняшний день лечение проходят 143 пациента с COVID-19.

Согласно данным агентства, реальное число пациентов с коронавирусом в Самаркандской области, проходящих лечение в медучреждениях, составляет 1155.

«Зачем нужно в 10 раз уменьшать [статистику]? Возможно, это не коррупция. Мы должны изучить причины. На примере Самаркандской области я могу сказать, что такая ситуация во всех областях. То есть мы хотим комплексно изучить и статистику, и выплаты медработникам, и тендеры, и государственные закупки, и, самое главное, родственные связи [на госслужбе]», — заявил он.

Ранее хокимият Андижанской области сообщил, что по состоянию на 7 октября в регионе имеется резерв из 2152 специально оборудованных койко-мест, которые обеспечены кислородными концентраторами. При этом журналист Хуршид Далиев опубликовал фотографии беременных женщин с COVID-19, лежащих на полу. Хотя согласно официальной статистике Минздарва, на 6 октября в Андижанской области лечение от коронавируса проходят только 99 пациентов.

Ранее «Газета.uz» писала, что официальная статистика по коронавирусу, публикуемая Минздравом, может быть ложной. Министерство перестало давать развернутую статистику по регионам, а также указывать пол, возраст, инициалы имен и место проживания (лечения) умерших пациентов с COVID-19. Это произошло после публикации в издании Daryo.uz материала о «выздоровлении» пациентов за 2−3 дня.

Более того, Минздрав до сих пор не учитывает число пациентов с коронавирусом, которые лечатся на дому, а также не включает в статистику больных пневмонией.

Кроме того, «Газета.uz» сообщала, что июльский показатель смертности в Узбекистане превысил средний уровень для этого месяца за предыдущие четыре года на 26,4%, в Ташкенте — почти на 166%, Ташкентской области — на 43,8%, в Навоийской области — на 51,7%. Редакция с 9 сентября направила несколько запросов в пресс-службу Министерства здравоохранения с просьбой прокомментировать причины роста смертности, но не получила ответы.