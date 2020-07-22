В Узбекистане 1706 пациентов с коронавирусом официально проходят лечение на дому (по состоянию на 10:00 22 июля), сообщил член центрального штаба Специальной республиканской комиссии и сотрудник Министерства по поддержке махалли и семьи Жушкин Касимов. Больше всего таких пациентов — в Ташкентской области и столице.
Статистика лечащихся на дому
- в Кашкадарьинской области — 21;
- в Ташкентская область — 637;
- в Ташкенте — 413;
- в Сырдарьинской области — 156;
- в Андижанской области — 136;
- в Сурхандарьинской области — 101;
- в Самаркандской области — 96;
- в Каракалпакстане — 58;
- в Навоийской области — 40;
- в Джизакской области — 22;
- в Наманганской области — 21.
Все они находятся под наблюдением врачей и получают необходимые рекомендации. Предоставляются бесплатные лекарства и одноразовые медицинские маски, отметил член штаба.
Напомним, с 5 июля пациентам с легкой формой коронавируса, у которых болезнь протекает без симптомов, разрешено проходить лечение в домашних условиях на основании рекомендаций врача, с соблюдением санитарно-гигиенических правил и необходимых условий для ухода. При отсутствии клинических симптомов в течение 10 дней будут выводиться из медицинского надзора.
В настоящее время число зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане достигло 18171. Выздоровели от COVID-19 9521 человек (52%). На лечении в медучреждениях находится 8554 пациента, из них 101 — в тяжелом состоянии и 32 — в крайне тяжелом. Минздрав официально сообщил о 94 умерших.
Дрей .
Да фигня полная. Устали уже все от этой лжи. Больных гораааздо больше. Люди перестали верить в медицину. Я уже 2й день не могу анализ сдать. В часных берут с 8 до 11 и только 75 анализов. Где лаборатории. Где повышенные зарплаты врачам. Знакомый на скорой работет. Прибавка 6%. Кто за такие деньги будет своими семьями жертвовать. Никто. Это крах медицины в Узбекистанене. Я не буду голосовать за президента. Телефоны выключены в клиниках или проходят “ санобработку“ чушь.