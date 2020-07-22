В Узбекистане 1706 пациентов с коронавирусом официально проходят лечение на дому (по состоянию на 10:00 22 июля), сообщил член центрального штаба Специальной республиканской комиссии и сотрудник Министерства по поддержке махалли и семьи Жушкин Касимов. Больше всего таких пациентов — в Ташкентской области и столице.

Статистика лечащихся на дому

в Кашкадарьинской области — 21;

в Ташкентская область — 637;

в Ташкенте — 413;

в Сырдарьинской области — 156;

в Андижанской области — 136;

в Сурхандарьинской области — 101;

в Самаркандской области — 96;

в Каракалпакстане — 58;

в Навоийской области — 40;

в Джизакской области — 22;

в Наманганской области — 21.

Все они находятся под наблюдением врачей и получают необходимые рекомендации. Предоставляются бесплатные лекарства и одноразовые медицинские маски, отметил член штаба.

Напомним, с 5 июля пациентам с легкой формой коронавируса, у которых болезнь протекает без симптомов, разрешено проходить лечение в домашних условиях на основании рекомендаций врача, с соблюдением санитарно-гигиенических правил и необходимых условий для ухода. При отсутствии клинических симптомов в течение 10 дней будут выводиться из медицинского надзора.

В настоящее время число зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане достигло 18171. Выздоровели от COVID-19 9521 человек (52%). На лечении в медучреждениях находится 8554 пациента, из них 101 — в тяжелом состоянии и 32 — в крайне тяжелом. Минздрав официально сообщил о 94 умерших.