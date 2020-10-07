Рухнувший мост — слишком растиражированная метафора наглядности всех прелестей коррупции и, конечно, уже в зубах навязла.

Люди моего поколения вспоминают по этому случаю известный анекдот с диалогом Рейгана и Горбачева: «А на какие деньги пьем, Майкл? — Видишь мост? — Нет. — Вот на эти деньги и пьем». Для поколения нынешнего — сюжет сиквела «Дня выборов», где грандиозная конструкция через Волгу обрушивается сразу после торжественного разрезания ленточки.

Сюжет истории с обвалившимся мостом в Сурхандарье не нов, его повторяемость составляет особенность нашей борьбы с коррупцией, о которой все всё знают, только поймать за руку никого не могут.

Несоразмерность стоимости путепровода и средств на его реконструкцию демонстрируют потенциально высокий круглогодичный круговорот схемы использования бюджетных денег: учитывая риск быть подтопленным в любое время года, ремонт конструкции можно повторять бесконечно. Столь выдающиеся креативные «способности» как подрядчиков, так и заказчиков объекта не могут не вызывать восхищения — ловки, в ступе не утолчешь.

Напомню, что еще в феврале 2019 года началась инвентаризация мостов для определения их точного количества и состояния. Уже тогда было ясно, что большинство из них были построены в 70-х годах прошлого века и нуждаются либо в реконструкции, либо в полной замене.

Запах от таких больших денег разносится стойкий, притягивает очень сильно. Нужна защита, чтобы отгонять особо ушлых. Вновь всплывает вопрос, ответ на который ищем не первый год: как выстроить систему государственных контрактов? Многим, особенно развитым странам, она вовсе неинтересна — потому что решили ее уже давно.

К примеру, в США есть GSA (General Services Administration), главный организатор тендеров для нужд государства. Через конкурсы приобретает все — от ракет до канцелярских скрепок. Плюс специальный закон по закупкам для федеральных нужд. Весь процесс нашпигован полчищами контролеров.

В Европе функции чуть разделены: сами министерства придумывают правила, контролируют, а тендеры организуют специальные отделы при них. Но для проведения конкурсов нанимают частные организации.

В любом случае для грамотной организации закупок товаров и услуг на бюджетные средства создан понятный алгоритм — электронная база данных, четкие инструкции, максимальная открытость. Таков секрет Полишинеля гостендеров. Вроде бы ничего сложного, могли сами бы освоить. Но что-то не задается. Догадываетесь, почему?

Наша проблема не только в неспешности цифровизации. У нас сложности с «чипированием» человеческого капитала. Получить доступ к источнику такого дохода — мечта как любой строительной компании или бизнесмена, так и чиновника. Первые — причем не только отечественные, но и иностранные — готовы на все ради «живительных» контрактов в такое время, вторые — всегда знают об этом и готовы помочь. Любым способом. Иногда попадаются, бывает, что по несколько раз.

Ковидная чипизация Билла Гейтса — сущая конспирология. Но, пожалуй, если и была бы таковая, то решить проблему гостендеров с помощью вживляемой в чиновников антикоррупционной программы — предел мечтаний, конечно. Глядишь, и борьбу с коррупцией можно считать почти завершенной. Но раз такое пока невозможно, остается учить, пестовать и надеяться на новое поколение слуг государевых.

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