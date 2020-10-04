Реконструкция моста, расположенного на 76-м км автодороги государственного значения «Дарбанд — Бойсун — Элбаён» и проходящего через Кумкурганский район Сурхандарьинской области, обойдется в 9,6 млрд сумов. Об этом программе Zamon канала Sevimli TV сообщил начальник дорожного отдела №340 Кумкурганского района Хусан Рахимов.

Как мы уже писали, мост был сдан в эксплуатацию 1 год и 7 месяцев назад. На его строительство было потрачено 6,5 млрд сумов. Причиной обвала моста называлось оседание опорных столбов на 1 м и обрушение верхних плит.

Однако начальник дорожного отдела №340 Кумкурганского района Хусан Рахимов сообщил, что обрушение моста было вызвано селевыми потоками.

Объект был возведен ООО Baxrom Universal, у компании была лицензия на строительство мостов, сообщил специалист.

«Выделено 9,6 млрд сумов на реконструкцию, ремонт моста. Сейчас строительные работы ведутся опытной компанией в Сурхандарьинской области — Xushboq-Ali-Angor. Мост оказался в таком состоянии из-за стихийного бедствия», — сказал он.

Областная прокуратура ранее сообщала, что подрядчик недовыполнил работы, предусмотренные соглашением. Этот факт был известен прокуратуре, но из-за карантинных ограничений в Узбекистане не было возможности провести следственные мероприятия и получить показания. Из-за этого 18 июня транспортная прокуратура Термеза согласно пункту 2 статьи 83 Уголовно-процессуального кодекса приняла решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Данное решение было отменено транспортным прокурором 29 сентября, в настоящее время проводится доследственная проверка.

В феврале 2019 году в Узбекистане началась инвентаризация мостов для определения их точного количества и состояния. Сообщалось, что большинство мостов в стране были построены в 1970-х годах или раньше.