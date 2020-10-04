Реконструкция моста, расположенного на 76-м км автодороги государственного значения «Дарбанд — Бойсун — Элбаён» и проходящего через Кумкурганский район Сурхандарьинской области, обойдется в 9,6 млрд сумов. Об этом программе Zamon канала Sevimli TV сообщил начальник дорожного отдела №340 Кумкурганского района Хусан Рахимов.
Как мы уже писали, мост был сдан в эксплуатацию 1 год и 7 месяцев назад. На его строительство было потрачено 6,5 млрд сумов. Причиной обвала моста называлось оседание опорных столбов на 1 м и обрушение верхних плит.
Однако начальник дорожного отдела №340 Кумкурганского района Хусан Рахимов сообщил, что обрушение моста было вызвано селевыми потоками.
Объект был возведен ООО Baxrom Universal, у компании была лицензия на строительство мостов, сообщил специалист.
«Выделено 9,6 млрд сумов на реконструкцию, ремонт моста. Сейчас строительные работы ведутся опытной компанией в Сурхандарьинской области — Xushboq-Ali-Angor. Мост оказался в таком состоянии из-за стихийного бедствия», — сказал он.
Областная прокуратура ранее сообщала, что подрядчик недовыполнил работы, предусмотренные соглашением. Этот факт был известен прокуратуре, но из-за карантинных ограничений в Узбекистане не было возможности провести следственные мероприятия и получить показания. Из-за этого 18 июня транспортная прокуратура Термеза согласно пункту 2 статьи 83 Уголовно-процессуального кодекса приняла решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Данное решение было отменено транспортным прокурором 29 сентября, в настоящее время проводится доследственная проверка.
В феврале 2019 году в Узбекистане началась инвентаризация мостов для определения их точного количества и состояния. Сообщалось, что большинство мостов в стране были построены в 1970-х годах или раньше.
Фарид Джабаров
Это Узбекистан не чего удивительно.
Хамидилло Магдиев
На ремонт потребуется больше чем на строительство?
Так ведь можно через каждые 1,5 года ремонтировать мосты, при этом каждый раз расходуя в 2 раза больше денег, чем потрачено на очередной ремонт!
Хороший способ распиливания бюджетных дененг придумали! Просто нет слов!
Сабрина и Абуся
О чем вы говорите? Нет слов. Это уже перебор. А через полтора года когда он вновь обвалица, потратят еще 12.6милиарда сум. Ой не могу смех да и только.
Mad Man
Мосты которые построены в 70х-80х пережили не одно стихийное бедствие, а наш и двух лет не прожил.. есть над чем задуматься
Андрей Андреев
Такой глупости как отказ от возбуждения уголовного дела всвязи с карантинными мерами нет ни в одной стране. Экспертизы которые легли бы в основу дела можно
было провести. Кто то кому то способствовал избежать ответственности. Стоимость лицензии на строительство мостов =взятка от 5 тыс. долларов.