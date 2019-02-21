В Узбекистане проводится массовая инвентаризация мостов, чтобы определить их точное количество и состояние. Она продлится до середины марта, сообщил журналистам на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций в среду начальник отдела по надзору за состоянием искусственных сооружений Дорожной инспекции при Министерстве транспорта Хайрулла Бойбулатов.

В прошлом году в республике обрушились несколько мостов, включая сооружение на автодороге Ургенч-Чалыш и мост Коракош-Захкаш в Хорезмской области, а также одни из пяти пролетов моста на дороге Караулбазар-Бухара.

По словам Хайруллы Бойбулатова, мосты в Хорезмской области были построены Министерством водного хозяйства для обслуживания своих полей. Затем эти мосты перешли в список путепроводов общего пользования.

«Такие мосты есть не только в Хорезмской области, но по всей республике. Текущие мосты были построены в 1970-х годах и раньше. Ресурс этих мостов подходят к концу. Поэтому многие мосты не выдерживают массу современных автомобилей и обваливаются. Если бы мосты эксплуатировались согласно старой нагрузке, то, возможно, они бы не обвалились», — объяснил он.

В ведении Государственного комитета по автомобильным дорогам находится примерно 7000 мостов, но никто не может сказать точное количество мостов, принадлежащих другим ведомствам — Министерству водного хозяйства, районным и городским управления благоустройства, сказал Хайрулла Бойбулатов.

«Нет возможности привести их в удовлетворительное состояние за короткий срок. Сейчас во всех районах, городах и областях созданы рабочие группы, состоящие из специалистов комитета, а также управлений благоустройства и Министерства водного хозяйства. На первом этапе проводится инвентаризация, чтобы выявить число мостов и их состояние. На следующем этапе перед мостами, которые находятся в аварийном состоянии, будут ставиться знаки объезда, запрета проезда, ограничения скоростного режима, массы, габаритные ворота», — отметил он.

После завершения обследования будет проведена диагностика мостов, по результатам которой станет известно, какие мосты нужно ремонтировать, а какие — построить заново, объясни представитель Дорожной инспекции.