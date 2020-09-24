24 сентября в социальных сетях распространилась информация о взрыве газового смарт-счетчика от компании «Технопарк» в Андижане.

«Взорвался через 2,5 часа после установки. Хорошо, что никто не пострадал. А если бы осколок попал в глаз? А если бы из-за утечки газа был бы большой взрыв?», — написала пользовательница Facebook.

Как сообщили «Газете.uz» в компании «Худудгазтаъминот» со ссылкой на данные филиала газоснабжения «Худугаз Андижан», действительно в квартире дома №77 микрорайона «Шимолий кичик даха» Андижана произошло «чрезвычайное происшествие, техногенного характера, вызванное неправильной эксплуатацией газовых сетей и приборов».

«По предварительной версии произошла вспышка газовоздушной смеси внутри прибора учета, приведшая к его разрушению. Возможной причиной возникновения газовоздушной смеси внутри газовых приборов и газовой сети являлось попадание атмосферного воздуха в газовую трубу на участке, до прибора учета газа. В частности, в результате подключения непредназначенного для газовых сетей резинового шланга в соседних квартирах (выявлено в трех квартирах)», — говорится в сообщении.

В компании опровергли версию о возможном разрушении прибора учета из-за повышенного давления в сети. Детали инцидента уточняются специально созданной комиссией.

«Худугазтаъминот» призывает всех потребителей природного газа проводить своевременную техническую ревизию газовых приборов и сетей внутри домов, не нарушать правила пользования природным газом, не использовать нестандартное газовое оборудование и шланги.

«Для обращений по вопросам технической ревизии просьба звонить по единому номеру 104, а также оказывать содействие в доступе к газовым приборам и сетям в установленном порядке с соблюдением карантинных мер сервисной службе территориальных филиалов АО „Худудгазтаъминот“, осуществляющих плановые обходы и техническую ревизию внутридомового газового оборудования», — отметили в компании.

О компании «Технопарк»





По открытым данным Центра государственных услуг, компания «Технопарк» была зарегистрирована 10 июня 2019 года. Вид деятельности — производство электробытовых приборов. Единоличным учредителем компании с уставным фондом в 400 млн сумов значится хокимият Ташкента. Главой «Технопарка» является Сарвар Ахадов. Из информации АО Techno Continental об изменениях в наблюдательном совете, размещенной на сайте Единого портала корпоративной информации, следует, что Ахадов ранее возглавлял СП Dream Production, на производственных площадках которого выпускаются кондиционеры Artel.

О том, что «Технопарк» планирует начать выпуск газовых счетчиков, стало известно еще в июле прошлого года. Согласно инвестиционной программе на 2020−2020 годы, утвержденной президентом, «Технопарк» запустило производство электронных счетчиков в Яшнабадском районе Ташкента в феврале 2020 года. Предприятие в феврале также посещал президент Шавкат Мирзиёев. Годовой объем выпуска составит 3 млн устройств, указывается в документе. Стоимость проекта оценивается в 50 млн долларов.

На сайте компании отмечается, что «Технопарк» производит мембранный смарт-счетчик Ōsten.

В январе 2019 года был опубликован проект постановления президента о мерах по ускорению внедрения автоматизированной системы контроля и учета поставок природного газа (АСКУГ), в котором поставщиком приборов учета газа определен «Технопарк». По проекту, «Худудгазтаъминот» должен будет обеспечить покупку всего объема счетчиков, произведенных «Технопарком», до 1 июля 2021 года. При этом предлагалось разрешить «Худудгазтаъминот» заключать договоры с компанией в иностранной валюте.

Документом также было предусмотрено до 2023 года освободить «Технопарк» и «Худудгазтаъминот» от таможенных платежей (за исключением сборов), НДС, сборов за регистрацию модулей мобильной связи по IMEI и акцизного налога для мобильных операторов, которые в рамках внедрения АСКУГ будут предоставлять услуги мобильной связи.

Антимонопольный комитет, изучив проект постановления, тогда заявил, что он противоречит законам о конкуренции и о госзакупках. Ведомство рекомендовало исключить из проекта ряд спорных пунктов.

Статус документа пока неясен, на обсуждение на портале regulation.gov.uz он не выносился.