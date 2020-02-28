Президент Шавкат Мирзиёев 28 февраля посетил технопарк в Яшнабадском районе Ташкента, сообщила пресс-служба главы государства.

Технопарк был создан для эффективного использования территории и сооружения Ташкентского механического завода (бывший ТАПОиЧ).





В технопарке планируют ввести в строй 15 предприятий общей стоимостью более 393 млн долларов в течение 2020−2021 годов. Они будут производить стиральные машины, кухонные плиты, холодильники и морозильники, промышленные кондиционеры, лифты и эскалаторы.

Для удобства предпринимателей в технопарке будет создан центр логистики. Уровень локализации производимой продукции ожидается на уровне 35−40%. Намечено наладить экспорт на сумму 186 млн долларов в год.





Президент ознакомился с деятельностью введенного в строй на территории технопарка первого предприятия — по производству электронных газовых счетчиков, а также осмотрел образцы продукции.

Предприятие, организованное за счет инвестиций на 50 млн долларов, способно выпускать в год 3 миллиона устройств. «Умные» счетчики оснащены слотом для сим-карты и будут в режиме реального времени отправлять данные о потреблении газа на центральный сервер.

Счетчики оснащены регулятором, который нормализует давление газа и таким образом повышает безопасность, поможет предотвратить утечки газа и сопутствующие этому последствия.

Сегодня потребность Узбекистана в электронных газовых счетчиков составляет 3,5 миллиона штук. Предприятие намерено покрыть этот спрос за один год деятельности и со следующего года экспортировать продукцию на 7,7 млн долларов. Для этого заключено соглашение с итальянским партнером — компанией Petro Fiorentini.





Глава государства отметил, что предприятие не должно ограничиваться лишь продажей счетчиков, необходимо охватить весь процесс от их установки до технического обслуживания.

«Начиная производство, необходимо сперва подумать о стандартах. И для квалифицированного сервиса, и для экспорта требуется стандарт. К сожалению, в этом вопросе мы намного отстали от мира. На местах не хватает кадров, способных обеспечить работу по стандарту. Поэтому следует наладить на промышленных предприятиях, таких как это, подготовку собственных специалистов по сервису», — сказал президент.

Затем Шавкат Мирзиёев ознакомился со другими проектами технопарка и образцами промышленных товаров, которые планируется запустить в производство.