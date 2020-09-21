В здании Кашкадарьинского областного суда по уголовным делам 21 сентября завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении бывших сотрудников ОВД Чиракчинского района, обвиняемых в избиении задержанных, один из которых скончался 23 января.

Как сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана, судебная коллегия под председательством Камолиддина Толлибоева, а также судей Эркина Эргашева и Рахматиллы Орзикулова назначила обвиняемым следующие сроки:

Бывший начальник отдела внутренних дел № 4 УКД ОВД Чиракчинского района Н. Овлаев (1989 года рождения) признан виновным по пункту «д» части 3 статьи 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего), части 1 статьи 234 (незаконное задержание или заключение под стражу), части 3 статьи 235 (применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, повлекшие причинение тяжкого телесного повреждения или иные тяжкие последствия) и пунктами «а», «б» части 2 статьи 241−1 (умышленное укрытие преступления от учета, совершенное повторно и группой лиц) Уголовного кодекса и приговорен к 9 годам лишения свободы, с лишением права работать в органах внутренних дел и занимать другие ответственные должности в течение 2 лет 6 месяцев.

Бывший сотрудник оперативной группы уголовного розыска отдела внутренних дел №4 УКД ОВД Чиракчинского района А. Жанкабилов (1985) признан виновным по пункту «д» части 3 статьи 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего), части 1 статьи 234 (незаконное задержание или заключение под стражу) и части 3 статьи 235 (применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, повлекшие причинение тяжкого телесного повреждения или иные тяжкие последствия) УК и приговорен к 8 года 6 месяцам лишения свободы, с лишением права работать в органах внутренних дел и занимать другие ответственные должности в течение 2 лет.

С бывшего инспектора профилактики отдела внутренних дел №4 УКД ОВД Чиракчинского района Ш. Рахмонова (1978) сняли обвинение и оправдали по пункту «д» части 3 статьи 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего), а часть 3 статьи 235 переквалифицировали на пункты «а», «б», «г» части 2 этой статьи УК (применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, по любому мотиву, основанному на почве национальной, расовой, религиозной или социальной дискриминации и повторно).

Он был признан виновным по части 1 статьи 234, пунктам «а», «б», «г» части 2 статьи 235 и пунктам «а», «б» части 2 статьи 241−1 и приговорен к 6 годам лишения свободы, с лишением права работать в органах внутренних дел и занимать другие ответственные должности в течение 2 лет.

С бывшего инспектора профилактики ОВД Чиракчинского района А. Тожинорова (1994) также сняли обвинение и оправдали по пункту «д» части 3 статьи 104 и переквалифицировали часть статьи 235 УК. Он был признан виновным только по части 1 статьи 234 и пунктами «а», «б», «г» части 2 статьи 235 и приговорен к 5 годам 6 месяцам лишения свободы, с лишением права работать в органах внутренних дел и занимать другие ответственные должности в течение 2 лет.

При этом в решении суда отсутствует статья 206 УК (превышение власти или должностных полномочий), которая изначально была в обвинении у вышеуказанных подсудимых. В пресс-службе Верховного суда подтвердили «Газете.uz», что в ходе слушаний эта статья также была исключена из обвинения.

Бывший сотрудник оперативной группы уголовного розыска отдела внутренних дел №4 УКД ОВД Чиракчинского района Б. Гайратов (1995) признан виновным по пункту «а» части 2 статьи 209 (должностной подлог) и пунктами «а», «б» части 2 статьи 241−1 (умышленное укрытие преступления от учета, совершенное повторно и группой лиц) УК и приговорен к 4 годам ограничения свободы, с лишением права работать в органах внутренних дел и занимать другие ответственные должности в течение 2 лет.

Как сообщает Daryo.uz, запрос прокурора на взыскание в пользу Гузаль Абдиевой (супруги погибшего) 52 млн 750 тысяч сумов в качестве материальной и моральной компенсации отклонен по причине отказа от претензий законного представителя потерпевшего. Ранее Гузаль Абдиева заявила, что простила обвиняемых и попросила освободить их из зала суда.

Напомним, что 32-летний Юсуф Абдурахмонов скончался в ОВД после того, как был задержан сотрудниками ОВД по подозрению в краже скота. В ОВД пытались скрыть факт избиения. После общественного резонанса заместитель начальника УВД Кашкадарьинской области полковник Самад Турдиев подал в отставку.

Рассмотрение дела началось 8 сентября. Сообщалось, что во время следствия кровь Юсуфа Абдурахмонова была найдена на одном из противогазов.