8 сентября в здании Кашкадарьинского областного суда по уголовным делам судебная коллегия Верховного суда начала рассмотрение уголовного дела в отношении бывших сотрудников ОВД Чиракчинского района, обвиняемых в избиении задержанных, один из которых — Юсуф Абдурахмонов — скончался 23 января.

Подсудимыми по делу проходят пять сотрудников отдела внутренних дел №4 УКД ОВД Чиракчинского района.

Курбон Остоноев, который обвинялся в соучастии в краже скота вместе с Юсуфом Абдурахмоновым, рассказал, как подвергся пыткам 21−22 января, сообщает корреспондент Daryo.uz из зала суда.

Курбон Остоноев. Фото: Daryo.uz.

«Вслед за сотрудником по имени Нурбек ко мне подошел Анвар. Он тоже оскорблял меня, бил. Кажется, мои ответы не удовлетворили их, на меня надели противогаз и начали пытать. Давали пощечину как маленькому ребенку… били коленом в грудь… Надевали противогаз три раза… В тот день меня заставили стоять в углу с поднятыми руками, а сами легли спать», — рассказал он.

Сотрудник ОВД Чиракчинского района Жасур Рахмонов, участвовавший в процессе в качестве свидетеля, опроверг слова Курбона Остонова о пытках и противогазе. При этом другой сотрудник Фарид Ёдгоров, приглашенный также в качестве свидетеля, рассказал, что в тот день был дежурным в ОВД. По его словам, сотрудник по имени Жасур Рахмонов попросил у него один противогаз и вернул его через час.

Из-за расхождения в показаниях суд назначил повторный допрос двух свидетелей одновременно, но они свои показания не изменили.

Во время следствия прокуратура Кашкадарьинской области направила 43 противогаза из районного ОВД на экспертизу.

Судебно-медицинский эксперт Н. Саидова сообщила, что на одном из противогазов найдена кровь погибшего Юсуфа Абдурахмонова, отмечает Daryo.uz.

23 января в 1:50 в селе Лангар Чиракчинского района скончался 32-летний Юсуф Абдурахмонов, доставленный в районный отдел внутренних дел. Он был задержан по подозрению в краже скота. Супруга мужчины заявляла, что ее мужа пытались обвинить в краже скота.

Курбон Остоноев и Бахром Авлиёкулов (отец и сын), также подвергнувшиеся побоям вместе с погибшим, обвинялись в соучастии в краже скота.

Сотрудники ОВД Чиракчинского районного пытались скрыть факт избиения мужчины.

После общественного резонанса по этому делу заместитель начальника УВД Кашкадарьинской области полковник Самад Турдиев подал в отставку.