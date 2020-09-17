В Кашкадарьинском областном суде по уголовным делам 16 сентября продолжило работу судебное заседание по делу бывших сотрудников ОВД Чиракчинского района, которые обвиняются в избиении задержанных, один из которых скончался 23 января. Об этом сообщило издание Daryo.

На суде выступила Гузаль Абдиева, супруга скончавшегося в здании ОВД Юсуфа Абдурахмонова, и попросила помиловать обвиняемых Н. Овлаева и А. Жанкабилова.

«Я только думаю об их детях. У них ведь тоже есть жены, думаю о них. На протяжении восьми месяцев мучилась в слезах, лишь я знаю, что пережила. Поэтому такое и врагу не пожелаю. Перед глазами — их дети. Мои дети потеряли отца, но их дети ждут. Наш президент прощает стольких людей. Неужели я не смогу простить этих двух человек?» — сказала Абдиева.

Она заявила, что, даже если обвиняемых посадят на 50 лет, ее муж все равно не вернется, и попросила суд вынести справедливый приговор и освободить обвиняемых из зала суда.

«Хватит того, что я мучилась. Не хочу, чтобы их жены пережили то же самое, и прошу этих двоих освободить из зала суда. Пусть выйдут и их мучает совесть. Если вы их не выпустите, совесть будет мучать меня», — добавила вдова Абдурахмонова.

32-летний Юсуф Абдурахмонов скончался в ОВД после того, как был задержан сотрудниками ОВД по подозрению в краже скота. При этом в ОВД пытались скрыть факт избиения. После общественного резонанса заместитель начальника УВД Кашкадарьинской области полковник Самад Турдиев подал в отставку.

Рассмотрение дела началось 8 сентября. Сообщалось, что во время следствия кровь Юсуфа Абдурахмонова была найдена на одном из противогазов.