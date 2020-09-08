В здании Кашкадарьинского областного суда по уголовным делам 8 сентября началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывших сотрудников ОВД Чиракчинского района, обвиняемых в избиении задержанных, один из которых скончался 23 января.

Как сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана, подсудимыми по делу проходят:

Н. Овлаев (1989 года рождения). Работал начальником отдела внутренних дел № 4 УКД ОВД Чиракчинского района. Обвиняется по статьям 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение), 206 (превышение власти или должностных полномочий), 234 (незаконное задержание или заключение под стражу), 235 (применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания) и 241−1 (умышленное укрытие преступления от учета) Уголовного кодекса;

А. Жанкабилов (1985). Работал сотрудником оперативной группы уголовного розыска отдела внутренних дел №4 УКД ОВД Чиракчинского района. Обвиняется по статьям 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение), 206 (превышение власти или должностных полномочий), 234 (незаконное задержание или заключение под стражу) и 235 (применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания) УК;

Ш. Рахмонов (1978). Работал инспектором профилактики отдела внутренних дел №4 УКД ОВД Чиракчинского района. Обвиняется по статьям 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение), 206 (превышение власти или должностных полномочий), 234 (незаконное задержание или заключение под стражу), 235 (применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания) и 241−1 (умышленное укрытие преступления от учета) УК;

А. Тожиноров (1994). Работал инспектором профилактики отдела внутренних дел №4 УКД ОВД Чиракчинского района. Обвиняется по статьям 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение), 206 (превышение власти или должностных полномочий), 234 (незаконное задержание или заключение под стражу) и 235 (применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания) УК;

Б. Гайратов (1995). Работал сотрудником оперативной группы уголовного розыска отдела внутренних дел №4 УКД ОВД Чиракчинского района. Обвиняется по статьям 209 (должностной подлог) и 241−1 (умышленное укрытие преступления от учета) УК.

Дело рассматривает судебная коллегия Верховного суда в составе Камолиддина Толлибоева, Эркина Эргашева и Рахматиллы Орзикулова.

Напомним, 23 января в 1:50 в селе Лангар Чиракчинского района скончался 32-летний Ю. А, доставленный в районный отдел внутренних дел. Он был задержан сотрудниками ОВД по подозрению в краже скота. Супруга мужчины заявляла, что ее мужа пытались обвинить в краже скота.

Кроме того, сотрудники ОВД Чиракчинского районного пытались скрыть факт избиения мужчины, который впоследствии скончался в ОВД.

После общественного резонанса по делу заместитель начальника УВД Кашкадарьинской области полковник Самад Турдиев подал в отставку.