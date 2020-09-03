Министерство жилищно-коммунального обслуживания Узбекистана опубликовало для обсуждения проект постановления Кабинета Министров «О мерах по ремонту и обновлению устаревшего жилищного фонда в регионах республики».

В документе сообщается об итогах описи находящегося в аварийном состоянии многоквартирного жилья, который был проведен МинЖКО, Советом министров Каракалпакстана, хокимиятами областей и Ташкента. С учетом результатов описи предлагается утвердить две программы реновации:

по ремонту в 2021—2022 годах устаревших многоквартирных домов, в рамках которой ожидается ремонт 260 зданий, в том числе 34 — в Ташкенте;

по поэтапному строительству в 2021—2023 годах нового жилья на месте многоквартирных домов в аварийном состоянии, согласно которой намечено строительство новых домов на месте 193 зданий, из них 24 — в столице.

Адреса, по которым планируется отремонтировать и построить новые дома, указаны в приложениях к проекту постановления (ссылка — выше).

Ожидается, что главных проектировщика и подрядчика в рамках программ путем проведения тендеров отберет ГУП «Инжиниринговая компания по строительству многоквартирных домов, объектов теплоснабжения».

Финансирование программ намечено осуществить за счет средств республиканского и местных бюджетов, а также средств международных финансовых институтов, грантов иностранных доноров и других источников.

Согласно тексту проекта, Совет министров Каракалпакстана, хокимияты областей и Ташкента при изъятии земельных участков для государственных и общественных нужд должны согласовывать презентационные материалы с наблюдательным советом Централизованного фонда по возмещению причиненного физическим и юридическим лицам ущерба в связи с изъятием земель.

Государственный контроль за проведением строительно-монтажных работ будет возложен на Министерство строительства, которое должно обеспечить строгое соблюдение порядка расположения нового многоквартирного жилья на основе генеральных планов населенных пунктов.

О необходимости разработки программы реновации жилья в 2018 году впервые в послании парламенту заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В октябре прошлого года стало известно, что по итогам описи многоэтажных домов в 455 домах из 34584 имеющихся в стране обнаружены признаки аварийного состояния. Позже замминистра ЖКО Назиржан Назиров заявлял, что реновация не означает снос. Решение о судьбе зданий будет приниматься на основании инструментального анализа.

Бывший председатель общественного совета при столичном хокимияте Хикмат Абдурахманов также высказывался о программе реновации. Он рассказывал, как Ташкент может перенять опыт больших мегаполисов, в частности, Москвы.