Председатель общественного совета при хокимияте Ташкента Хикмат Абдурахманов — об уроках, которые столица Узбекистана могла бы извлечь из опыта Москвы по внедрению программы реновации жилья.

То, что переживает на сегодняшний день Ташкент в плане реконструкции и градостроительной трансформации, не является уникальным опытом в мировой практике. Скорее всего, через это проходили все или почти все успешные столицы и другие мегаполисы: строительный бум, урбанизация, физическое и моральное устаревание жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктуры, необходимость резкого увеличения жилищных и офисных площадей города, при этом необходимость сохранения своего историко-культурного облика — все это типичные признаки и ситуации развивающихся городов мира.

На мой взгляд, принципиально ташкентцы понимают и поддерживают сам факт необходимости развития города. Вопрос, который остро волнует горожан, лежит немного в другой области, а именно в наличии четко прописанных регламентов и поэтапных процедур, соблюдения прав собственности жильцов и наличия обратной связи, которые обеспечат транспарентность и законность всех этих перемен. Именно по этой теме я решил поделиться соображениями и рекомендациями, которые, надеюсь, будут учтены и услышаны муниципалитетом Ташкента.

Должен признаться, хотя я не имел практически никакого опыта в вопросах муниципального управления и градостроительства вплоть до 2018 года, должность председателя общественного совета обязывала меня начать в них погружаться, причем очень интенсивно. Благодаря полной поддержке как со стороны городского хокимията, так и горожан, общественный совет и его экспертные группы стали активно изучать проблемы развития городов. Одними из первых историй успеха подвернулись Сингапур и Москва.

Если, с одной стороны, опыт Сингапура казался очень далеким в плане применимости из-за различий социокультурных, географических, правовых и т. д. , то опыт Москвы, казалось, можно использовать прямо на следующий день: общие проблемы изношенности инфраструктуры, постсоветский синдром централизованности и бюрократичности большинства принимаемых муниципальных решений, кадровый голод, нехватка экспертов по теме урбанистики, плановая экономика, высокий уровень коррупции и сплошная непрозрачность, низкий уровень социального капитала и многое другое.

На фоне жарких дискуссий по вопросу реновации и сносов в Ташкенте, думаю, самое время обратиться к этому опыту Москвы, дабы извлечь уроки, постараться пройти этот путь наиболее эффективно, а самое главное — законно и понятно для всех сторон: жителей, инвесторов, ну и, конечно же, муниципальных властей.

В 2017 году правительство Москвы запустило Программу реновации жилья, направленную на расселение и снос ветхого малоэтажного жилого фонда, построенного в 1957—1968 годах, и новое строительство на освободившейся территории. Программа рассчитана на 15 лет, по результатам голосования москвичей в нее войдет более 5000 домов.

Обратите внимание на две вещи: информационная открытость — все данные по расположению доступны онлайн, а также возможность добровольного включения или исключения из программы. Скриншот с сайта мэрии Москвы.

Давайте проанализируем, какие ключевые характеристики имеются у московской программы:

1. Создание юридической основы в виде ряда нормативно-правовых актов, Закон о реновации:

Закон РФ «О статусе столицы Российской Федерации» и отдельные законодательные акты в части установления особенностей регулирования отдельных правоотношений в целях реновации жилищного фонда в Москве (в редакции от 14 июня 2017 года);

Закон г. Москвы от 31 мая 2006 года №21 «Об обеспечении жилищных прав граждан при переселении и освобождении жилых помещений (жилых домов) в городе Москве»;

Закон г. Москвы от 17 мая 2017 года №14 «О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве»;

Постановление правительства Москвы от 1 августа 2017 года №497-ПП «О Программе реновации жилищного фонда в городе Москве»;

Постановление правительства Москвы от 2 мая 2017 года №245-ПП «Об учете мнения населения по проекту реновации жилищного фонда в городе Москве»;

Постановление правительства Москвы от 11 мая 2017 года №260-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 2 мая 2017 г. № 245-ПП»;

Постановление правительства Москвы от 26 сентября 2017 года №708-ПП «Об утверждении Адресного перечня кварталов (территорий), в границах которых расположены существующие или подлежащие образованию земельные участки, предназначенные для проектирования и строительства в течение 2017−2021 годов „стартовых“ многоквартирных домов, обеспечивающих „волновое переселение“ граждан в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве»;

Постановление правительства Москвы от 8 августа 2017 года №515-ПП «Об утверждении Базовых требований к благоустройству территории жилой застройки при реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве»;

Постановление правительства Москвы от 8 августа 2017 года №516-ПП «Об утверждении Требований к улучшенной отделке равнозначных жилых помещений, предоставляемых взамен жилых помещений в многоквартирных домах, включенных в Программу реновации жилищного фонда в городе Москве».

Что означает это на языке обывателя? Это означает создание понятных правил игры, то есть в течение примерно шести месяцев создавались основные юридические основы, как и куда будут переселять население сносимых домов (кстати, в основном жильцы этих домов либо обеспечиваются жильем в радиусе нескольких километров, либо получают равнозначную или равноценную жилплощадь в новом доме), зачем это делается (с учетом генплана), как будет обеспечиваться исполнение решений, критерии включения или исключения различных категорий домов, участие инвесторов и финансирование и другие ключевые компоненты этой большой и очень важной для города программы, которая затронула жизнь миллионов жителей Москвы.

2. Вовлечение горожан в обсуждение и принятие решений по программе. Список домов, предполагаемых к включению в Программу реновации, составлялся при участии научного совета при Департаменте культурного наследия Москвы и общественного движения «Архнадзор», которые проследили за исключением из программы исторических памятников без охранного статуса, подходящих под программу по критериям этажности ветхости и износа коммуникаций. В частности, из программы были исключены дома в 40 рабочих кварталах 1920−1930-х годов постройки. Первоначально мэрия рассматривала возможность включения в программу 7934 домов и переселение 1,6 миллионов человек.

В период с 15 мая по 15 июня 2017 года мэрия провела голосование за включение домов из предварительного списка в Программу реновации среди собственников и нанимателей квартир. Горожане могли отдать свой голос через приложение «Активный гражданин», центр государственных услуг «Мои документы» или на собраниях собственников, решения которых имели приоритет над иными способами волеизъявления. Для включения дома в программу требовалось собрать две трети голосов «за», для исключения — треть плюс один голос «против». Голоса тех, кто отказался от участия в голосовании, пропорционально распределялись среди сторонников и противников участия в программе, говорится в материалах о внедрении Программы реновации.

Общаясь с москвичами, я много раз слышал, насколько «Активный гражданин» помог сделать их голоса услышанными. Это отличный пример использования современных технологий в повышении вовлеченности горожан в принимаемые решения в обществе.

3. Наличие утвержденного генерального плана Москвы в открытом доступе. С учетом необходимости балансирования между интересами населения, инвесторов, а также властей был утвержден генеральный план — документ, который определяет развитие Москвы до 2025 года, в том числе развитие транспортной инфраструктуры, площадей под деловую и жилую застройку при сохранении окружающей среды и озелененных территорий (материалы с сайта.





Генплан до 2025 года дает всем заинтересованным лицам предсказуемый план развития Москвы.

Кто остался в выигрыше от грамотно продуманной концепции, а также внедрения программы реновации в Москве? Я думаю, в итоге выиграли все, в том числе:

жильцы, которым данная программа дала возможность выразить свое мнение системно и измеримо, включить или исключить свою собственность из данной программы исходя из состояния, они получили определенные гарантии и понимание того, как вся эта процедура будет происходить;

которым данная программа дала возможность выразить свое мнение системно и измеримо, включить или исключить свою собственность из данной программы исходя из состояния, они получили определенные гарантии и понимание того, как вся эта процедура будет происходить; инвесторы и застройщики получили возможность застройки с учетом мнения общества, механизм компенсации;

и застройщики получили возможность застройки с учетом мнения общества, механизм компенсации; власти же без лишнего стресса и социального накала получили возможность реализовать те перемены, в которых нуждается столица и за которые они ответственны.

Выводы и рекомендации для Ташкента

Какие стоит извлечь уроки из опыта Москвы по полномасштабному внедрению программы реновации?

Определиться в первую очередь со стратегией развития города на ближайшие 5−10 лет, исходя из которой будет понятно, сколько необходимо жилья, какая нужна для этого инфраструктура, коммуникации, ЖКХ, чем Ташкент планирует отличаться от других городов, обозначить ключевые цели развития города, с определением конкретных метрик по таким направлениям, как экология, архитектура, инвестиционные показатели, исходя из всех этих факторов определить генплан развития Ташкента. Провести инвентаризацию имеющихся нормативно-правовых документов, на основе которых осуществляется определение, снос и переселение жильцов ветхого жилья; В случае отсутствия в этих документах четко прописанных критериев, регламентов и пошаговых действий по правомерному и объективному определению, сносу и переселению жильцов создать комиссию с участием Кенгаша городских депутатов, активных граждан, независимых экспертов, а также членов общественного совета, которая критически изучит имеющиеся нормативно-правовые документы и внесет предложения на утверждение городского хокимията и Кенгаша, а при необходимости — и других вышестоящих инстанций. Определить в рамках города, возможно, в разбивке на несколько этапов, плана сноса и включения домов, которые потенциально могут войти в программу реновации. В ходе определения данного перечня провести голосование среди жителей на согласие или несогласие на снос их жилья. Данное голосование можно организовать с помощью физической явки, а также через портал meningfikrim.uz. При этом было бы полезно привлечь независимые оценочные компании, которые помогут объективно оценить физическое состояние домов, которые потенциально вошли бы в программу. Юридически закрепить, как принимаются решения о согласии того или иного жилого дома на включение в программу или исключения. По вопросу определения исторической и архитектурной ценности жилых домов, вошедших в программу, при содействии специалистов, местных и, возможно, зарубежных, а также Министерства культуры, дать заключение, на основе которого исключить дома представляющую такую ценность, включив их в специальный реестр. В этом случае допускать капитальный или косметический ремонт, но не снос этих домов. Проводить открытые слушания о прогрессе программы и вносимых изменениях, исходя из обсуждений и корректировок, делать это гласно с учетом мнений общественности и СМИ. На сайте городского хокимията разместить карту программы и подробные отчеты по итогам слушаний.

Надеюсь, Ташкент возьмет лучшее из опыта других городов в плане муниципального управления, не только сохранит, но и улучшит окружающую среду, а также сможет создать такую силу инвестиционного притяжения, продемонстрировав уважение к правам собственности, историко-культурным и архитектурным ценностям, основам демократии и гражданского общества, что вся страна, а также страны ближнего и дальнего зарубежья захотят быть участником данного экономического развития.

Справка. В июне 2018 года по инициативе нового хокима Ташкента Артыкходжаева Джахонгира Абидовича был создан общественный совет при хокимияте, который мне было предложено возглавить. Речь шла о необходимости собрать лучшие умы Ташкента и предложить им совместно развивать наш любимый город. Также речь шла об изучении опыта других городов мира и применении этих лучших практик у нас. Ну и, наконец, стояла задача, наверное, самая сложная из всех: начало формирования гражданского общества и повышение доверия к муниципальной власти со стороны населения и предпринимателей.

Хочу констатировать тот факт, что в Ташкенте действительно происходит масса перемен, и новый хоким столицы привносит свежий глоток воздуха в жизнь города. За прошедшие 10 месяцев после назначения власть стала более открытой, появились гражданские формирования. Несмотря на перебои в работе соцсетей, в частности, Facebook и Youtube, гражданское общество в лице активных граждан, блоггеров и людей, небезразличных к судьбе Ташкента, смогло сделать свой голос услышанным. Очень сильно в этом помогают независимые СМИ, стараясь объективно освещать перемены и осуществлять общественный контроль за городскими властями.