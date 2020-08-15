После почти пятимесячного перерыва 15 августа в Ташкенте возобновил работу метрополитен. С карантина также вернулись автобусы и маршрутное такси. Корреспондент «Газеты.uz» Шухрат Латипов побывал в метро и ознакомился с новшествами на общественном транспорте.





Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом в среду анонсировала смягчение карантина с 15 августа, а возобновление движения общественного транспорта — с 17 августа. Ташкентский метрополитен оставался в списке исключений. Однако в пятницу стало известно, что метро вновь запускается с 15 августа. Было также решено раньше срока вернуть на дороги автобусы и маршрутки.

Рустамбек Пулатов.



Как рассказал инженер по маркетингу Ташкентского метрополитена Рустамбек Пулатов, работы по подготовке запуска метро начались несколько месяцев назад. Сейчас на всех станциях установлены дезинфекционные тоннели, направляющие разметки и оповещающие стикеры о соблюдении дистанции и ношении масок, диспенсер с антисептическим средством, а также приборы для измерения температуры тела.





Специалист подчеркнул важность выполнения санитарных правил и норм. По его словам, вход в метро пассажиров с температурой и без масок запрещен. Возле касс метрополитена и на перроне станций обязательно следует соблюдать социальную дистанцию. Внутри вагонов также наклеены оповещающие метки о соблюдении дистанции через одно сидение.





Рустамбек Пулатов также указал, что вагоны метро перед каждым отправлением и после каждого прибытия на конечную станцию будут регулярно проходить тщательную дезинфекцию.

Корреспондент «Газеты.uz» прибыл на станцию «Бодомзор» Юнусабадской линии в 5:30. Работники готовились к началу дня. Сотрудники правоохранительных органов признались, что приборы для измерения температуры привезли вчера ночью и пока не провели инструктаж. В вестибюле станции также стояли натяжные ленты для очереди, которые начали постепенно устанавливать у дверей и кассы.





Кроме того, на этой станции были установлены новые турникеты с валидаторами для бесконтактной оплаты. Внедрение автоматизированной системы оплаты общественного транспорта начали 1 января. На многих станциях валидаторы все еще установлены на старых турникетах.





Единая транспортная карта (мы подробно рассказывали о них) стоит 11 тысяч сумов, которая включает плату за первый проезд (1400 сумов). Купить ее можно на конечных остановках автобусов и станциях метро. Пополнять их можно как в кассах, так и через платежные сервисы и приложение ATTO.

Инженер по маркетингу Ташкентского метрополитена также заявил, что за пенсионерами сохранено право бесплатного проезда на метро с 10:00 до 16:00.





Первый пассажир спустился на станцию «Бодомзор в 6:20. Спустя полчаса людей стало больше — в каждом вагоне был минимум один человек. В обеденное время уже можно было увидеть десятки людей, ожидающих поезд, чтобы отправиться на работу, рынок, в парк.

В беседе с корреспондентом «Газеты.uz» жители и гости столицы заявили, что долго ждали возобновления работы метро. Из-за карантина им приходилось пользоваться такси, из-за чего расходы семьи в среднем увеличились на 200−300 тысяч сумов. Ездить на автобусе (когда он был доступен) было рискованно, поскольку в часы пик в салонах сложно поддерживать дистанцию. Еще один плюс метрополитена — более точный график движения поездов.

Автобусы с валидаторами





Компания «Тошшахартрансхизмат» сообщила, что на 200 автобусах, курсирующих по центральным маршрутам, были установлены стационарные валидаторы для бесконтактной оплаты (ранее были мобильные переносные у кондукторов). Устройства установлены на входе у передней двери автобусов.

Кроме того, эти автобусы снаружи имеют стикеры возле каждой двери — они указывают пассажирам, что входить нужно в передние двери, а выходить — через средние и задние двери.





Валидаторы принимают оплату через вышеупомянутые единые транспортные карты (ЕТК). Необходимо приложить карту к валидатору и дождаться сообщения об оплате проезда.

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