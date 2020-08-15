После почти пятимесячного перерыва 15 августа в Ташкенте возобновил работу метрополитен. С карантина также вернулись автобусы и маршрутное такси. Корреспондент «Газеты.uz» Шухрат Латипов побывал в метро и ознакомился с новшествами на общественном транспорте.
Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом в среду анонсировала смягчение карантина с 15 августа, а возобновление движения общественного транспорта — с 17 августа. Ташкентский метрополитен оставался в списке исключений. Однако в пятницу стало известно, что метро вновь запускается с 15 августа. Было также решено раньше срока вернуть на дороги автобусы и маршрутки.
Рустамбек Пулатов.
Как рассказал инженер по маркетингу Ташкентского метрополитена Рустамбек Пулатов, работы по подготовке запуска метро начались несколько месяцев назад. Сейчас на всех станциях установлены дезинфекционные тоннели, направляющие разметки и оповещающие стикеры о соблюдении дистанции и ношении масок, диспенсер с антисептическим средством, а также приборы для измерения температуры тела.
Специалист подчеркнул важность выполнения санитарных правил и норм. По его словам, вход в метро пассажиров с температурой и без масок запрещен. Возле касс метрополитена и на перроне станций обязательно следует соблюдать социальную дистанцию. Внутри вагонов также наклеены оповещающие метки о соблюдении дистанции через одно сидение.
Рустамбек Пулатов также указал, что вагоны метро перед каждым отправлением и после каждого прибытия на конечную станцию будут регулярно проходить тщательную дезинфекцию.
Корреспондент «Газеты.uz» прибыл на станцию «Бодомзор» Юнусабадской линии в 5:30. Работники готовились к началу дня. Сотрудники правоохранительных органов признались, что приборы для измерения температуры привезли вчера ночью и пока не провели инструктаж. В вестибюле станции также стояли натяжные ленты для очереди, которые начали постепенно устанавливать у дверей и кассы.
Кроме того, на этой станции были установлены новые турникеты с валидаторами для бесконтактной оплаты. Внедрение автоматизированной системы оплаты общественного транспорта начали 1 января. На многих станциях валидаторы все еще установлены на старых турникетах.
Единая транспортная карта (мы подробно рассказывали о них) стоит 11 тысяч сумов, которая включает плату за первый проезд (1400 сумов). Купить ее можно на конечных остановках автобусов и станциях метро. Пополнять их можно как в кассах, так и через платежные сервисы и приложение ATTO.
Инженер по маркетингу Ташкентского метрополитена также заявил, что за пенсионерами сохранено право бесплатного проезда на метро с 10:00 до 16:00.
Первый пассажир спустился на станцию «Бодомзор в 6:20. Спустя полчаса людей стало больше — в каждом вагоне был минимум один человек. В обеденное время уже можно было увидеть десятки людей, ожидающих поезд, чтобы отправиться на работу, рынок, в парк.
В беседе с корреспондентом «Газеты.uz» жители и гости столицы заявили, что долго ждали возобновления работы метро. Из-за карантина им приходилось пользоваться такси, из-за чего расходы семьи в среднем увеличились на 200−300 тысяч сумов. Ездить на автобусе (когда он был доступен) было рискованно, поскольку в часы пик в салонах сложно поддерживать дистанцию. Еще один плюс метрополитена — более точный график движения поездов.
Автобусы с валидаторами
Компания «Тошшахартрансхизмат» сообщила, что на 200 автобусах, курсирующих по центральным маршрутам, были установлены стационарные валидаторы для бесконтактной оплаты (ранее были мобильные переносные у кондукторов). Устройства установлены на входе у передней двери автобусов.
Кроме того, эти автобусы снаружи имеют стикеры возле каждой двери — они указывают пассажирам, что входить нужно в передние двери, а выходить — через средние и задние двери.
Валидаторы принимают оплату через вышеупомянутые единые транспортные карты (ЕТК). Необходимо приложить карту к валидатору и дождаться сообщения об оплате проезда.
Фото
felix
ну и зачем дез тоннель?
dim dimov
И почти на всех фото, начиная с фото кассира — торчащие из под масок носы! Неужели люди думают, что вирус “выдыхается“ только через рот, а через нос -нет?!! Остается только надеяться на хорошую систему вентиляции Метро
Galina Fimasobak
А где приобрести льготные пенсионные транспортные карты? Это идти в собес, в единое окно госуслуг, которое одно на целый район? Там же будет нереально огромная очередь.
Таир Урунбаев
Неужели. Прогресс.