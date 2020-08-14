С 15 августа в Ташкенте будет возобновлена работа метрополитена, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Узбекистана со ссылкой на решение Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом. Метро было закрыто с 22 марта.

В субботу с 6:00 на регулярной основе заработают все три линии метро — Узбекистанская, Чиланзарская и Юнусабадская.

В вагонах метро будут регулярно проводить тщательную дезинфекцию перед отправлением и после каждого рейса, говорится в сообщении.

В рамках санитарных требований пассажиры обязаны носить медицинскую маску на станциях метро и в вагонах поездов. Без медицинской маски вход в метро запрещен. Возле касс метрополитена и на перроне станции обязательно следует соблюдать социальную дистанцию.

Отмечается, что новые станции ташкентского метро на Юнусабадской линии, а также на участке кольцевой линии метро «Дустлик-Куйлюк» пока не работают.

В середине июня Главный государственный санитарный инспектор Нурмат Атабеков отмечал, что спецкомиссия не разрешает возобновить работу метро из-за риска распространения возбудителя коронавируса по «общей системе кондиционирования метрополитена».

С 15 августа также возобновят работу автобусы и маршрутки, а также автобусные рейсы в Ташкентскую область.