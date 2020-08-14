С 15 августа в Ташкенте возобновит работу общественный транспорт, включая автобусы и линейные такси (маршрутки), а также автобусные рейсы в Ташкентскую область, сообщила пресс-служба компании «Тошшахартрансхизмат».

Изначально планировалось возобновить движение общественного транспорта и пригородных автобусов 17 августа. Однако с учетом потребностей населения все виды общественного транспорта, включая столичный метрополитен, вернутся к привычному графику работы уже с 15 августа.

«Ослабление карантинных требований и разрешение на ведение любой деятельности не являются основанием для обхода или несоблюдения санитарных правил. Простая халатность может привести к повторной вспышке болезни. Так что давайте внесем свой вклад в здоровье себя и окружающих, соблюдая нормы карантина и установленные требования», — говорится в сообщении «Тошшахартрансхизмат».

Напомним, с 15 августа в Узбекистане начнется поэтапное смягчение карантина. Решением спецкомиссии установлены требования для возобновления разных видов деятельности, а также ограничения, которые продолжат действовать.