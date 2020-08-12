Президент Шавкат Мирзиёев в среду поручил смягчить карантинные меры в Узбекистане. В этот же день Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом приняла соответствующее решение.

С 15 августа





С 15 августа разрешается движение автомобилей в течение полных суток (без ограничений по времени). Возобновляются внутренние авиа- и железнодорожные перевозки. Каждое место в салонах воздушных судов и вагонах поездов перед каждым рейсом должно подвергаться тщательной дезинфекции. Кроме того, поручено установить оборудование для обеззараживания воздуха.

С этой даты возобновляется деятельность объектов общественного питания на открытом воздухе (рестораны, кафе, столовые, чайханы). При этом:

не допускается проведение банкетов и другие массовых мероприятий;

дистанция между столами должна составлять не менее 2 м;

за столом должно размещаться не более 4 человек (за исключением членов семьи);

персонал должен носить медицинские маски и перчатки;

после каждого посетителя должна проводиться чистка поверхности стола и других предметов и принадлежностей дезинфицирующими средствами.

Кроме того, заведениям общепита также рекомендуется установить дезинфицирующее оборудование (ультрафиолетовые лампы и т. п. ) в зданиях и помещениях, а также в системе вентиляции воздуха.

Возобновляется деятельность негосударственных дошкольных образовательных учреждений и школ, а также учебных центров. При этом должны соблюдаться следующие требования:

время занятий должно быть определено заранее (для учебных центров и кружков);

до занятий не допускаются сотрудники и дети (воспитанники) с температурой тела 37 градусов и выше или с симптомами коронавируса;

персонал должен носить медицинские маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию;

должны соблюдаться санитарно-гигиенические требования, регулярно проводиться дезинфекция зданий ДОО, входы должны быть оснащены пирометрами, антисептиками и дезинфицирующими ковриками;

Кроме того, начнут работу санатории, пансионаты, детские лагеря, гостиницы, гостевые дома, пляжи, хостелы, загородные дома и другие объекты отдыха.

Для них установлены следующие требования:

граждане размещаются отдельно (одна комната для одной семьи);

проводится регулярная дезинфекция зданий и помещений, рекомендуется установить оборудование для обеззараживания воздуха;

деятельность гостевых домов и хостелов будет осуществляться на основании требований Временной инструкции по организации гостиничного обслуживания в условиях пандемии, утвержденной приложением №2 к протоколу заседания Специальной республиканской комиссии от 6 мая. В этом случае хостелам разрешается принимать в одну комнату только семью или не более одного постояльца.

С 15 августа разрешена деятельность музеев.

Вновь откроются парикмахерские и салоны красоты. Сотрудники должны носить средства индивидуальной защиты (медицинский халат или комбинезон, медицинскую маску и перчатки). Должен соблюдаться принцип социального дистанцирования «один сотрудник — один клиент».

Разрешены семейные торжества, свадьбы, обряды и церемонии непосредственно в самом доме и дворе граждан с участием не более 30 человек (только близкие родственники и другие родственники, проживающие в данном районе) со строгим соблюдением правил санитарии и гигиены.

С 17 августа





С этой даты возобновляется движение автотранспорта между регионами, деятельность общественного транспорта (за исключением метро), в том числе пригородных автобусов.

В общественном транспорте требуется строгое соблюдение следующих условий:

в автобус не допускаются водители и кондукторы с температурой тела 37 градусов и выше или с симптомами заболевания. Водители должны носить медицинские маски и перчатки;

перед каждым рейсом должна проводиться полная дезинфекция автомобиля (включая каждое место);

в автобус допускаются только пассажиры в медицинских масках, между ними должна соблюдаться социальная дистанция.

Возобновляется деятельность религиозных организаций с проведением ежедневной дезинфекции и соблюдением социальной дистанции. В то же время религиозным организациям предписано временно воздержаться от проведения религиозных служб в пятницу, субботу и воскресенье.

С 20 августа





С этой даты начнут работать вещевые рынки и рынки стройматериалов, а также крупные магазины (с объявлением санитарного дня раз в неделю).

Супермаркеты и крупные магазины, как и прежде, должны регулярно проводить дезинфекцию, оснастить входы пирометрами, антисептиками и дезинфицирующими «ковриками», продавцы должны носить маски и перчатки, покупатели должны обеспечиваться бесплатными перчатками, должна соблюдаться социальная дистанция, у посетителей должна измеряться температура тела.

Кроме того, эти объекты должны принять меры по оснащению рабочих и служебных помещений, санитарного узла, пространств (помещений) большой вместимости и системы вентиляции воздуха оборудованием для ультрафиолетового обеззараживания.

Спортивные и тренажерные залы, фитнес-клубы и бассейны также возобновят работу. Для них установлены следующие требования: регулярная дезинфекция спортивных залов и бассейнов, оснащение входов пирометрами, антисептиками и дезинфицирующими «ковриками», использование сотрудниками медицинских масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции, измерение температуры тела каждого посетителя.

Запрещены командные виды спорта, если нет возможности обеспечить социальную дистанцию.

Какие ограничения сохраняются





После 15 августа продолжают действовать следующие ограничения и правила:

соблюдение социальной дистанции в 2 м в общественных местах, ношение масок, применение штрафов за нарушения карантинных требований;

запрет на посещение общественных мест гражданам с температурой тела 37 и выше или с симптомами заболевания;

в государственных органах, а также в организациях запрещено проведение собраний, в необходимых случаях они должны проводиться по видеоконференцсвязи.

запрет на проведение зрелищных, культурно-развлекательных и массовых мероприятий;

запрет деятельности аттракционов в парках;

запрет деятельности дискотек, ночных клубов, спа и массажных салонов, караоке, кальянных, бильярдных залов, центров компьютерных игр;

запрет на проведение концертов, представлений в театрах, показов в кинотеатрах и спортивных мероприятий (кроме тренировок профессиональных футбольных клубов и чемпионатов ПФЛ Узбекистана);

людям старше 65 лет рекомендуется соблюдать режим «самоизоляции»;

нелинейные такси — место водителя в салоне автомобиля должно быть ограждено от мест пассажиров прозрачным пластиком или специальной пленкой, водитель и пассажиры должны быть в медицинских масках (без масок перевозка людей запрещена), пассажиры должны находиться на заднем сиденье, услуги могут оказываться только в регионе регистрации такси;

При этом министерствам и ведомствам поручено увеличить количество культурных, образовательных и развлекательных программ, передач и материалов в СМИ, а также внести обоснованные предложения по работе театров, кинотеатров, проведению концертов и других мероприятий с соблюдением социальной дистанции и санитарно-эпидемиологических требований.

Здания государственных органов и учреждений, в том числе служебные помещения будут постепенно оснащаться системами обеззараживания воздуха, исходя из существующих условий.

Для мониторинга процесса формирования коллективного иммунитета должностным лицам поручено принять меры по проведению тестирования на антитела (иммуноферментный анализ).