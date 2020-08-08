Частным клиникам в Узбекистане, принимающим пациентов с коронавирусом, грозит лишение лицензии за нарушение стандартов лечения. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В сообщении отмечается, что в Минздраве прошла встреча с представителями частных медицинских организаций, которые участвуют в выявлении и лечении COVID-19. На ней заместитель министра здравоохранения Улугбек Сабиров проинформировал о результатах мониторинга негосударственных медучреждений.

По данным Минздрава, в Ташкенте пациентов с коронавирусом принимают 14 частных клиник. Из них только 7 подписали договор с Управлением здравоохранения Ташкента о соблюдении санитарно-эпидемиологических правил и стандартов лечения.

«Большинство частных медицинских учреждений, занимающихся лечением COVID-19, не имеют необходимого медицинского оборудования и специалистов. К сожалению, некоторые из них работают без соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и норм, утвержденных Минздравом», — говорится в сообщении.

Ассистент кафедры анестезиологии и интенсивной терапии Ташкентского института усовершенствования врачей Алла Росстальная проанализировала истории болезни пациентов, лечившихся от COVID-19 в частных клиниках, и обнаружила, что им давали слишком много лекарств и два или более антибиотика, несмотря на отсутствие соответствующих рекомендаций. Кроме того, они получали инфузионные жидкости (капельницу) вопреки стандартам лечения, указывает Минздрав.

«По мнению специалистов, лечение различными инфузионными жидкостями на ранних стадиях заражения COVID-19, использование более одного антибиотика приводит к быстрому переходу в тяжелую форму заболевания. В ходе мониторинга было отмечено, что аналогичные ошибки допущены в частных медицинских учреждениях», — отмечается в сообщении.

На встрече Управлению лицензирования и аккредитации Минздрава совместно с региональными санитарно-эпидемиологическими службами поручено вести мониторинг работы частных клиник, лечащих пациентов с коронавирусом, а также принимать жесткие меры в отношении тех из них, которые нарушают стандарты лечения, включая подачу судебных исков об отзыве их лицензий.

Ранее Минздрав также предупредил, что медработников будут привлекать к ответственности за лечение пациентов с коронавирусом за пределами лечебно-профилактических учреждений, адаптированных для больных COVID-19.