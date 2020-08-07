Министерство здравоохранения Узбекистана сообщило, что медицинские работники, оказывающие лечение пациентам с коронавирусом вне больниц, будут привлечены к ответственности. Это предусмотрено приказом главы Минздрава от 6 августа «Об упорядочении критериев лечения и ретро- и проспективного анализа больных коронавирусной инфекцией».

Документом запрещается лечить пациентов с коронавирусом с применением инъекционных и инфузионных препаратов, а также выполнять назначенные врачом процедуры вне установленных лечебно-профилактических учреждений, адаптированных для лечения пациентов с COVID-19.

Врачи и медработники среднего звена, работающих во всех медицинских учреждениях страны, должны будут подписать гарантийные письма о том, что они не будут лечить пациентов и не проводить предписанные процедуры за пределами указанных медучреждений. За соблюдением установленного порядка будет следить Управления контроля качества медицинских услуг Минздрава.

Руководителям частных медицинских организаций также рекомендовано следовать этому правилу.

Действия сотрудников, нарушивших установленный порядок, будут расценены как противоречащие приказу министра здравоохранения от 5 августа о совершенствовании работы по борьбе с коронавирусной инфекцией в Узбекистане, а также порядку и рекомендациям шестого издания временного руководства по лечению пациентов с COVID-19, и они будут привлечены к ответственности, говорится в сообщении.

Ранее специалисты неоднократно предупреждали о возможных нежелательных последствиях применения капельниц в домашних условиях. Об этом, в частности, говорилось в передаче Tez Yordam телеканала Milliy TV.

Член штаба по борьбе с коронавирусом, доктор медицинских наук, профессор Феруза Хамрабаева отмечала: «Каждая клетка в легких имеет свойство дышать. Но если человек получает много капельниц, нижняя часть легких наполняется водой, что приводит к сокращению дыхательной части легких, а вода в легких продолжает подниматься. Это очень опасный процесс. В результате возникает одышка и дыхательная недостаточность. Жидкость накапливается не только в легких, но и в сердце».