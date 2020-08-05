Должностные лица областного филиала «Кишлок курилиш инвест» в сговоре с должностными лицами двух компаний-подрядчиков присвоили в процессе строительства многоэтажек в Сырдарьинской области в общей сложности 2,4 млрд сумов бюджетных средств, сообщил «Газете.uz» пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

Первый случай произошел в Акалтынском районе, где из бюджета было похищено 1,5 млрд сумов. В ходе доследственной проверки, проведенной районным отделом Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре, выяснилось, что должностные лица Сырдарьинского областного филиала «Кишлок курилиш инвест» и компании S. S. приписали невыполненные строительные работы в документы о строительстве двух многоэтажных домов (949 млн и 586 млн сумов).

Похожее преступление было совершено в городе Янгиере. Доследственная проверка показала, что сотрудники того же областного филиала «Кишлок курилиш инвест» и компании S. M. присвоили 947 млн сумов бюджетных средств. Они также приписали невыполненные работы в документы о строительстве многоэтажного дома в Хавастском районе Сырдарьинской области.

По данному факту в отношении сотрудников «Кишлок курилиш инвест» и обеих компаний возбуждены уголовные дела по пункту «а» части 3 статьи 167 (хищение путем присвоения или растраты) Уголовного кодекса Узбекистана.

Инжиниринговая компании «Кишлок курилиш инвест» выполняла функцию заказчика при строительстве жилья в регионах страны. В октябре 2019 года президент Шавкат Мирзиёев выразил сомнение в эффективности работы единых заказчиков «Кишлок курилиш инвест» и «Узшахар курилиш инвест». Для повышения конкуренции и качества строительства функция заказчика должна была поэтапно перейти к частному сектору. Предполагалось, что в 2020 году 4000 из 12 тысяч домов построят предприниматели.

Напомним, в мае этого года в ходе выступления в Сенате генеральный прокурор Узбекистана Нигматилла Юлдашев сообщал, что в 2019 году в сфере строительства были выявлены хищения на 75 млрд сумов.