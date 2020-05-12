Генеральный прокурор Узбекистана Нигматилла Юлдашев 11 мая выступил на четвертом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса с отчетом о деятельности органов прокуратуры в 2019 году.

Он сообщил, что в ходе надзорных мероприятий за год была оказана помощь в устранении проблем около 16 тысячам предпринимателям, восстановлены права 7500. При содействии прокуроров создано около 15,5 тысячи субъектов предпринимательства и возобновлена приостановленная деятельность почти 12 тысяч.

По словам Нигматиллы Юлдашева, за нарушения прав предпринимателей 516 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, возбуждено 344 уголовных дел.

Он привел пример: «Наказание понес начальник Ташкентского областного филиала „Узтрансгаза“ Ниёзметов, получивший взятку от руководителя предприятия „Комфорт элит“ за выделение лимита на газ для теплицы в Юкоричирчикском районе».

После повторной экспертизы 1379 строительных проектов, внесенных в инвестиционную программу, обеспечена экономия 1,5 трлн сумов бюджетных средств (148 млн долларов), сообщил также генпрокурор.

В рамках надзорных мероприятий по целевому использованию выделенных на строительство бюджетных средств выявлены хищения в размере 75 млрд сумов (7,4 млн долларов). К ответственности привлечено свыше 300 человек.

В сельском хозяйстве выявлены хищения зерна на 22 млрд сумов (2,2 млн долларов) бюджетных средств, хлопкового сырья на 63 млрд сумов (6,2 млн долларов), минеральных удобрений на 3 млрд сумов (300 тысяч долларов), а также 1,7 млрд сумов (168 тысяч долларов), выделенных для ирригационных работ.

Глава Генпрокуратуры сообщил, что за последние два года хокимияты незаконно выделили 56 тысяч га земель. За продажу и хищение земли к уголовной ответственности привлечено 543 человека, включая 295 должностных лиц (119 сотрудников кадастра, 23 — хокимията, 14 — управлений архитектуры и строительства), 76 фермеров и 26 председателей махаллей.

Выявлено большое число правонарушений при выделении пособий по беременности и родам в бюджетных организациях.

Кроме того, в прошлом году в 93% ведомств сферы образования, в которых проведены проверки, выявлены финансовые нарушения на сумму 16,7 млрд сумов (1,6 млн долларов), что в 2,5 раза больше показателя 2018 года.