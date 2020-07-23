В социальных сетях 22 июля распространилась информация о попытке суицида водителя такси в Ферганской области, которого оштрафовали за езду вне разрешенного времени, хотя все необходимые документы у таксиста имелись. Пользователи также сообщали, что в регионе отменили все действующие разрешения на передвижение автомобилей (в том числе стикеры).

В пресс-службе УВД области подтвердили, что инцидент действительно произошел в среду примерно в 16:10 на блокпосту, установленном между Ферганой и Ташлакским районом. В ходе проверки автомобиля Lacetti под управлением жителя Ташлакского района Ю. Н. выяснилось, что водитель не имеет разрешительных документов для передвижения в карантинное время.

Сотрудники ЦСЭБ Ферганы оформили в отношении водителя протокол об административном правонарушении, автомобиль был направлен на штрафную площадку. Отказавшись платить штраф за свое правонарушение, гражданин пытался повеситься на дереве на территории штрафстоянки, но попытка суицида была предотвращена сотрудниками Национальной гвардии.

В региональном УВД уточнили, что с 22 июля в Ферганской области отменено действие всех разрешений, списков, справок и стикеров, выданных районными и городскими хокимиятами, областными управлениями и организациями (за исключением стикеров, выданных Агентством государственных услуг). Соответствующее решение было принято региональным межведомственным штабом.

Сообщается, что в первый день действия нового положения водителей автотранспортных средств уже с недействительными разрешениями не штрафовали, с ними проведены лишь разъяснительные беседы.

Напомним, с 10 июля по 1 августа в Узбекистане вновь ограничено передвижение автотранспорта. Разрешена езда только нелинейным такси и сотрудникам определенных ведомств и организаций, а также автомобилям со специальными разрешениями (стикерами).