В социальных сетях 22 июля распространилась информация о попытке суицида водителя такси в Ферганской области, которого оштрафовали за езду вне разрешенного времени, хотя все необходимые документы у таксиста имелись. Пользователи также сообщали, что в регионе отменили все действующие разрешения на передвижение автомобилей (в том числе стикеры).
В пресс-службе УВД области подтвердили, что инцидент действительно произошел в среду примерно в 16:10 на блокпосту, установленном между Ферганой и Ташлакским районом. В ходе проверки автомобиля Lacetti под управлением жителя Ташлакского района Ю. Н. выяснилось, что водитель не имеет разрешительных документов для передвижения в карантинное время.
Сотрудники ЦСЭБ Ферганы оформили в отношении водителя протокол об административном правонарушении, автомобиль был направлен на штрафную площадку. Отказавшись платить штраф за свое правонарушение, гражданин пытался повеситься на дереве на территории штрафстоянки, но попытка суицида была предотвращена сотрудниками Национальной гвардии.
В региональном УВД уточнили, что с 22 июля в Ферганской области отменено действие всех разрешений, списков, справок и стикеров, выданных районными и городскими хокимиятами, областными управлениями и организациями (за исключением стикеров, выданных Агентством государственных услуг). Соответствующее решение было принято региональным межведомственным штабом.
Сообщается, что в первый день действия нового положения водителей автотранспортных средств уже с недействительными разрешениями не штрафовали, с ними проведены лишь разъяснительные беседы.
Напомним, с 10 июля по 1 августа в Узбекистане вновь ограничено передвижение автотранспорта. Разрешена езда только нелинейным такси и сотрудникам определенных ведомств и организаций, а также автомобилям со специальными разрешениями (стикерами).
Ravshan Sultanov
Что будет дальше? Отчаяние может привести плохим последствиям. Очень плохо всё это
Hikmat Zainitdin
подзаконные акты ! как я вас люблю, без вас мой бюджет и карманы были полупустыми
aleksej belan
Довели народ до ручки, одни запреты и бюрократия с корупцией кругом, а обещаная помощь и поддержка населения где то там в розовом тумане. А народ на что должен жить и жрать ему тоже нужно.
Rust En
У меня около 10 знакомых на малибу и каптивах, у всех есть стикеры, естественно никто в доставке не работает, сельхоз продукцией не занимаются.
Стикеры это разделение на бедных и богатых.
Это очередная кормушка для чиновников.
Вообще у нас карантин не закончится, пока эти крысы сосут соки из народа. Я лично жду 2021 года, если останется по прежнему, валю из страны.
Aza Sad
Бедный наш народ! До чего можно довести человека! Итак не легко! От нужды он выехал..
Kto Who
как люди должны узнавать о решениях межведомственной комиссии “ разрешили, запретили“ если их нет в широком доступе. “В региональном УВД уточнили, что с 22 июля в Ферганской области отменено действие всех разрешений, списков, справок и стикеров, выданных районными и городскими хокимиятами, областными управлениями и организациями (за исключением стикеров, выданных Агентством государственных услуг). Соответствующее решение было принято региональным межведомственным штабом.“ где это вообще печатали? и что такое межведомственный штаб?
про межведомственную комиссию написали в начале карантина, и все её решения должны были выходить в телеграм канале “коронавирус инфо“. а что такое межведомственный штаб?,