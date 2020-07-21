Хокимият Ташкента объявил о наборе медицинского персонала для работы в распределительном центре на 500 мест, организованном на базе выставочного комплекса «Узэкспоцентр».

Задача медиков будет заключаться в осмотре и диагностике пациентов с подозрением на коронавирус.

Работа будет организована сменами по 15 дней. За смену сотрудникам будет выплачено:

врачам — 15 млн сумов;

медсестрам — 10 млн сумов;

младшему медперсоналу (санитарам) — 5 млн сумов;

добровольцам — 5 млн сумов.

«Рабочее время составляет 12 часов, из которых 8 часов работы и 4 часа на отдых», — говорится в объявлении хокимията.

Медицинские сотрудники будут обеспечены медицинскими средствами защиты, уточнила пресс-служба. Для сотрудников будет полностью организовано питание и ночлег, а заработная плата будет выплачиваться ежедневно от общей суммы заработной платы.

Желающие приступить к работе могут обращаться по телефонам: 71−210−02−02, 71−210−02−31.