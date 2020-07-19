На площадках выставочного комплекса «Узэкспоцентр» в Ташкенте разворачивается распределительный центр первой помощи для пациентов с подозрением на коронавирус. Это место может и не пригодиться, но будет держаться наготове «на крайний случай», сообщил «Газете.uz» источник в хокимияте столицы.





Вместимость центра составит 500 койко-мест. Он будет предназначен для приема пациентов с подозрением на COVID-19, определения точного диагноза и степени тяжести заболевания, оказания первой помощи и распределения по клиникам.

Это инициатива хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева, чтобы в критической ситуации был «план Б», уточнил источник. Сообщается, что затраты на возведение и оснащение распределительного центра будут покрываться не за счет бюджетных средств.

На фотографиях, распространенных в социальных сетях, можно увидеть койко-места с лежаком, закрытые шторкой.





Директор Центра экономических исследований и реформ Обид Хакимов ранее сообщил, что в Ташкенте было перепрофилировано 16 медучреждений с общим количеством коек 4637, из которых 3580 коек отведены для пациентов с COVID-19. В областях для больных с COVID-19 выделены — 3367 коек, а также в 22 лечебно-профилактических учреждениях выделено 7130 резервных коек.





Кроме того, в начале июля был введен в строй новый инфекционный стационар в Зангиатинском районе Ташкентской области на 1000 коек. Однако, как сообщил член штаба по коронавирусу Хабибулла Акилов, больница заполнилась спустя неделю после того, как начала принимать больных COVID-19. «При таком течении, возможно, придется перепрофилировать и другие клиники», — подчеркнул он.





Пресс-секретарь хокима Ташкента Фуркат Махмудходжаев сообщил, что по итогам инвентаризации медицинских учреждений столицы сформировано 2358 резервных койко-мест:

В 6-й городской больнице в Бектемирском районе — 110 койко-мест;

В Республиканском центре реабилитации инвалидов в Мирзо-Улугбекском районе — 130 койко-мест;

В 3-й городской больнице в Мирабадском районе — 100 койко-мест;

В 1-й республиканской клинической больнице в Мирабадском районе — 100 койко-мест;

Во 2-й медицинской академии (ТашМИ-2) в Алмазарском районе — 412 койко-мест;

В общежитии Узбекского государственного университета мировых языков в Учтепинском районе — 350 койко-мест;

В Центральной поликлинике в Чиланзарском районе — 120 койко-мест;

В пансионате «Нуронийлар» в Юнусабдском районе — 300 койко-мест;

В Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре терапии и медицинской реабилитации в Юнусабадском районе — 400 койко-мест;

В пансионате «Нуронийлар» в Яшнабадском районе — 156 койко-мест;

В 4-й городской больнице (ТАПОиЧ) в Яшнабадском районе — 30 койко мест;

Во 2-й инфекционной больнице в Яшнабадском районе — 50 койко-мест;

В Республиканском центре травматологии и ортопедии в Яшнабадском районе — 100 койко-мест;

По словам Фурката Махмудходжаева, 10 частных клиник с 276 койко-местами выразили готовность оказывать лечение пациентам с коронавирусом. В 11 клиниках установлены аппараты для МСКТ (мультиспиральной компьютерной томографии). Из них 7 оснащены аппаратами для проведения тестов методом ПЦР (полимеразная цепная реакция).





К 10:00 воскресенья в Узбекистане общее количество случаев коронавируса достигло 16429. Число находящихся на лечении в медучреждениях пациентов составляет 7218, состояние 72 из них тяжелое, 21 — крайне тяжелое.