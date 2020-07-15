Количество подтвержденных в Узбекистане случаев коронавируса превысило 14 тысяч (14085), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. За 14 июля было выявлено 494 новых случаев (днем ранее — 594), в том числе 303 — в карантинных учреждениях и 191 — среди населения.

Из 92 последних случаев 33 зарегистрированы в Ташкенте, 32 — в Самаркандской области и 27 — в Сурхандарьинской области (все — среди бывших в контакте с больными и взятых на карантин).

В течение дня сообщено о выздоровлении 297 пациентов, общее число вылечившихся достигло 8327 (59%). Скончалось 4 человека (3 — в Ташкенте и 1 — в Кашкадарье, число умерших пациентов, о которых сообщено официально, достигло 67.

На лечении сейчас находится 5691 человек, состояние 52 из них тяжелое, 6 — крайне тяжелое.

На карантине в домашних условиях содержится 55657 человек, в стационарных — 22585.

Источник: Минздрав.