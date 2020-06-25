Совет директоров Азиатского банка развития 25 июня одобрил выделение Узбекистана льготного займа в 500 млн долларов для смягчения негативного влияния коронавирусной пандемии на экономику страны.

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, средства выделены на 15 лет, включая трехлетний льготный период, с годовой процентной ставкой LIBOR (на шесть месяцев) + спред (0,5%).

Заём будет направлен на пополнение Антикризисного фонда при Министерстве финансов и госбюджета для финансирования мер по смягчению последствий кризиса, вызванного вспышкой COVID-19.

До предоставления заимствований АБР провел анализ макроэкономической ситуации в стране, в том числе рисков по обслуживанию госдолга. По оценкам банка, госдолг Узбекистана находится на устойчивом уровне с низкими рисками, отметили в Минфине.

В апреле сообщалось, что Узбекистан запросил у АБР до 1 млрд долларов на поддержку бюджета из-за пандемии коронавируса.